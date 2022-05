S10 heeft haar plek in de finale al veilig weten te stellen, donderdagavond is het de beurt aan achttien andere landen. Onder andere Zweden, Malta en Ierland doen hun uiterste best om één van de tien overgebleven plekken voor de finale te bemachtigen.

The Rasmus kennen veel mensen nog wel: de band scoorde in 2003 een wereldwijde hit met het nummer In The Shadows en toerde destijds langs alle grote steden van Europa. Ook First Day of My Life scoorde nog goed, maar daarna bleef het grote succes achterwege. Dat betekent niet dat de band minder is gaan doen: sinds die hits kwamen er nog vier albums uit. In Finland is de band altijd populair gebleven en ze hoopt nu met Jezebel, een nummer over een vrouw die precies doet waar zij zin in heeft, die wereldfaam weer aan te wakkeren.

Israël - Michael Ben David - I.M.

De deelname van Michael Ben David hing aan een draadje: de Israëlische omroep KAN maakte bekend dat de veiligheid van de delegatie niet gewaarborgd kon worden door problemen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat het daarom niet zeker was of David wel naar Italië kon komen. Uiteindelijk bleek alle heisa om niets en dat lijkt de zanger te typeren: hij noemt zichzelf een divo en wil graag alle aandacht naar zich toetrekken.

Servië - Konstrakta - In Corpore Sano

Ana Durić is de geboortenaam van artieste Konstrakta, die niet alleen haar eigen muziek componeert, maar ook de designer is achter haar eigen videoclips, zakenvrouw is én kan werken als architecte. In Corpore Sano kan worden geïnterpreteerd als kritiek op de gezondheidszorg in Servië: Konstrakta waste haar handen bij de live-uitvoering van het nummer. De oplettende luisteraar hoort de naam 'Meghan Markle' voorbijkomen: vertaald naar het Nederlands blijkt dat Konstrakta zich afvraagt hoe de hertogin van Sussex toch aan haar mooie haar komt.

Azerbeidzjan - Nadir Rustamli - Fade to Black

Waar Efendi in 2021 nog een uptempo nummer over Mata Hari zong, heeft Azerbeidzjan dit jaar gekozen voor een klassiekere ballet. Nadir Rustamli zingt over hartzeer in Fade to Black, een geliefd onderwerp op het Songfestival. De zanger droomde overigens altijd al van deelname: daarom koos hij bij The Voice of Azerbaijan voor coach Eldar Gasimov die in 2011 het Songfestival won. Die keuze leverde Rustamli overigens uiteindelijk de winst op in The Voice.

Georgië - Circus Mircus - Lock Me In

De naam Circus Mircus komt niet zomaar ergens vandaan: de band bestaat uit mannen die elkaar ontmoetten tijdens de circus-academie maar uiteindelijk stopten. "We waren niet goed genoeg, misschien wel de slechtsten van allemaal, daarom werden we vrienden", zeggen de leden daar zelf over. Voor de muziek van Circus Mircus haalt de band inspiratie uit diverse genres en dus is ook Lock Me In niet makkelijk te definiëren.

Malta - Emma Muscat - I Am What I Am

Emma Muscat kan niet alleen zingen, maar ze componeert en schrijft haar eigen nummers en is daarnaast ook nog pianiste. In Italië is de zangeres al aardig in trek: haar album Moments wist zelfs de top 3 van populairste albums te bereiken. Martin Garrix zal waarschijnlijk op haar gaan stemmen, want ze stond al eens in het voorprogramma van de dj.

San Marino - Achille Lauro - Stripper

Achille Lauro wilde héél graag meedoen aan het Songfestival. Toen de zanger het San Remo festival in Italië verloor van Mahmood en Blanco, besloot hij mee te doen aan Una Voce per San Marino, waar de inzending van de dwergstaat gekozen wordt. Die wist hij wel te winnen, met zijn nummer Stripper.

Australië - Sheldon Riley - Not the Same

Het (diamanten)masker af en eerlijk zijn over je gevoelens: Sheldon Riley zingt op Not the Same over afwijken van de rest van de mensen. De zanger beschrijft hoe hij gepest werd en hoe hij in zijn jeugd niet voor zijn geaardheid durfde uit te komen in zijn streng gelovige familie.

Cyprus - Andromache - Ela

Zangeres Andromache werkt al jaren aan een muziekcarrière. Zo deed ze in 2015 mee aan The Voice of Greece waar ze het veld in de tweede liveshow moest ruimen. Pas twee jaar later volgde haar eerste single: To feggari, maar in 2019 brak ze echt door met het nummer Na Soun Psema.

Ierland - Brooke - That's Rich

Ierland is nog altijd de recordhouder van het Eurovisie Songfestival en Brooke hoopt met haar popnummer That's Rich de achtste winst voor het land binnen te halen. Brooke zegt zelf dat Blondie de inspiratie was voor het nummer: de zangeres had net de biografie van Debbie Harry uit.

Noord-Macedonië - Andrea - Circles

Andrea is altijd al muzikaal geweest, maar werkt pas de laatste twee jaar echt aan een carrière. In de laatste zes maanden bracht ze zes singles uit, waarvan Circles de laatste is. Voor Andrea was het nog even spannend of ze wel zou gaan: tijdens de selectie-avond in Noord-Macedonië won ze precies evenveel punten als concurrent Viktor Apostolovski, maar omdat de punten van de jury zwaarder wogen dan de punten van het publiek, ging de winst toch naar Andrea.

Estland - Stefan - Hope

Stefan is al heel populair in eigen land en hoopt dat zijn carrière in de rest van de wereld nu een vlucht krijgt. In 2018 deed hij al eens een poging mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar toen werd hij derde in de voorselectie. Ook in 2019 en 2020 lukte het hem steeds de finale te bereiken, maar winnen deed hij niet. Wel werd hij uitgeroepen tot de meest sexy man van Estland in 2020.

Roemenië - WRS - Llámame

Andrei-Ionut Ursu is beter bekend als WRS en startte zijn artistieke carrière als danser. In 2015 was hij heel even onderdeel van een boyband, maar uiteindelijk besloot hij toch solo te gaan. In 2020 maakte hij zijn debuut met het nummer Why en momenteel werkt hij aan zijn eerste album, Mandala.

Polen - Ochman - River

Ondanks dat Ochman kampte met een flinke verkoudheid toen hij meedeed aan de voorselectie in Polen, wist hij de wedstrijd toch te winnen. Dat hij kon zingen wist het Poolse publiek al lang: in 2020 ging hij met de winst van The Voice of Poland naar huis. Overigens kan Ochman ook piano spelen en kan hij prima met een trompet omgaan.

Montenegro - Vladana - Breathe

Vladana is een van de populairste artiesten van Montenegro en werkte voor haar inzending Breathe samen met een oude bekende van het Eurovisie Songfestival. Schrijver en producer Darko Dimitrov maakte al elf keer eerder een nummer voor het muziekfestival, Breathe is zijn twaalfde.

België - Jérémie Makiese - Miss You

Jérémie Makiese is er nog niet helemaal uit: wil hij nou professioneel zanger of voetballer worden? Als het aan hem ligt, doet hij het gewoon allebei. Onlangs tekende de doelman een deal met de Belgische profclub Excelsior Virton én hij won in 2021 The Voice Belgique.

Zweden - Cornelia Jakobs - Hold me Closer

Voor het eerst in jaren zendt Zweden weer eens een vrouw naar het Eurovisie Songfestival. Cornelia Jakobs begon haar carrière in girlband Love Generation, maar ging in 2018 solo. Haar muzikaliteit heeft ze niet van een vreemde: haar vader is Jakob Samuel, de zanger van de in Zweden populaire band Poodles.

Tsjechië - We Are Domi - Lights Off

Een mix van electro-pop en een beetje indie: zo wordt de muziek van We Are Domi in thuisland Tsjechië samengevat. Hoe het Songfestival ook afloopt voor de driekoppige muziekgroep: zij gaan op tournee door Europa.