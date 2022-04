Israël kan mogelijk niet aan het Eurovisie Songfestival meedoen vanwege problemen met het garanderen van de veiligheid van de deelnemer en zijn delegatie. Omroep KAN, in Israël verantwoordelijk voor het Songfestival, laat weten dat de huidige stakingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken daartoe hebben geleid.

Op Twitter laat KAN weten dat op dit moment besloten is dat Israël uit de competitie stapt vanwege de huidige omstandigheden. Het is onduidelijk of er wordt gekeken naar opties om de deelname alsnog voort te zetten, mochten de stakingen eindigen. Het Songfestival start over iets minder dan een maand.

De European Broadcasting Union (EBU) heeft nog niet op de situatie gereageerd. Zanger Michael Ben David zou met zijn nummer I.M. meedoen aan de tweede halve finale van het Songfestival in Turijn in de hoop zich te plaatsen voor de finale.

Mocht Israël besluiten echt van deelname af te zien, heeft dat geen gevolgen voor S10: de Nederlandse zangeres staat in de eerste halve finale en zou David dus pas in de finale ontmoeten als zij beiden door zouden zijn.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar van 10 tot en met 14 mei plaats in het Italiaanse Turijn.