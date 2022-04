S10 heeft het ontwerperduo Viktor & Rolf gekozen om haar kleding voor het Eurovisie Songfestival te maken. De zangeres vertelde maandagmiddag voorafgaand aan de uitreiking van de Edisons dat de ontwerpers twee outfits voor haar regelen: één voor haar optreden en de ander voor de openingsceremonie.

"Ik moest nadenken over wie ik wilde dat het ging doen", aldus S10. "En toen kwamen Viktor & Rolf in mij op. Zij zijn Nederlandse trots en ik ben fan van hun werk. We hebben een kopje thee gedronken en daarna heel veel gepast."

De 21-jarige zangeres wist meteen welke outfits het moesten worden. "Het is net als bij een trouwpak of een trouwjurk: sommige dingen weet je meteen."

Viktor & Rolf gelden al jaren als twee van de meest toonaangevende Nederlandse modeontwerpers. Viktor Horsting en Rolf Snoeren leerden elkaar kennen op de kunstacademie in Arnhem. Na hun afstuderen vertrokken ze naar Parijs. In 1993 sleepten ze alle prijzen in de wacht op de prestigieuze talentenwedstrijd Salon Européen des Jeunes Stylistes.

Het duo verwierf met zijn ontwerpen ook een plaats binnen de kunstwereld. Ze exposeerden in het Metropolitan Museum of Art in New York en het Victoria and Albert Museum in Londen. Viktor & Rolf zijn in 2018 benoemd tot ridders in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor hun grote bijdragen aan de Nederlandse cultuur.

S10 komt op 10 mei uit in de eerste halve finale met haar liedje De Diepte. Als de zangeres daar de top tien haalt, staat ze vier dagen later in de finale.