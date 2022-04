De leden van Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending voor het aankomende Eurovisie Songfestival, hebben toestemming gekregen om het land te verlaten. Mannen in de leeftijd van achttien tot zestig mogen Oekraïne eigenlijk niet uit, omdat ze moeten vechten tegen de Russische invasie. Voor Kalush Orchestra is dus een uitzondering gemaakt.

In een verklaring staat dat de band heeft besloten dat ze zich buiten de grenzen nuttiger kunnen maken met hun optreden en communicatie met andere Europese landen. Ze zijn van plan om in de aanloop naar het Songfestival een promotietour te doen, waarbij ze verschillende evenementen bezoeken. Ze hopen daar donaties voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne binnen te halen.

De bandleden, die zich verspreid in Oekraïne onder meer inzetten in de frontlinie en vrijwilligerswerk deden, zijn voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog samengekomen in Lviv. Daar hebben ze gerepeteerd voor hun optreden in mei in Turijn. De band zou het land zondag hebben verlaten. De precieze planning van de promotour wordt later deze week aangekondigd.

Zaterdag vindt in AFAS Live in Amsterdam het evenement Eurovision in Concert plaats, waar een groot deel van de deelnemers aan het aankomende Songfestival optreden. Kalush Orchestra staat nog niet op de lijst van aangekondigde artiesten.

Met hun nummer Stefania is Kalush Orchestra momenteel favoriet om het Eurovisie Songfestival te winnen, volgens de wedkantoren. De band treedt net als de Nederlandse zangeres S10 aan in de eerste halve finale op dinsdag 10 mei.