Nu Kalush Orchestra, de potentiële winnaar van het Eurovisie Songfestival, druk is met vrijwilligerswerk en werk voor de territoriale strijdkrachten in thuisland Oekraïne, rijst de vraag of de band überhaupt wel mee kan doen. De organisatie van het Songfestival is ook dit jaar voorbereid op eventuele uitval, meldt de European Broadcasting Union (EBU) aan NU.nl: iedere deelnemer moet het optreden vast opnemen in eigen land.

Alle deelnemende landen - veertig dit jaar - zijn gevraagd opnieuw een zogeheten live on tape op te nemen, vertelt de EBU. Die tapes werden in 2021 geïntroduceerd nadat het Songfestival een jaar eerder niet door kon gaan als gevolg van het coronavirus. Die opnames zorgen ervoor dat iedere artiest mee kan doen, ook bij uitval door een coronabesmetting.

Voor Oekraïne geldt dat de live on tape dit jaar ook kan worden ingezet als de bandleden niet naar Italië kunnen afreizen, bevestigt de EBU. Vanwege de oorlog zijn mannen in de leeftijd tot zestig jaar gevraagd in Oekraïne te blijven en te strijden waar nodig. De leden van Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending van dit jaar, hopen dat ze voor een week naar Turijn mogen afreizen, maar weten nog niet waar ze aan toe zijn.

"De optie om het vanuit hier te doen is er, maar we zien het niet echt als een optie. We hopen echt dat we gewoon kunnen komen", aldus rapper Oleh Psiuk, die de frontman van Kalush Orchestra is, in een interview met NU.nl.

Keuze voor live on tape is opmerkelijk

Dat de live on tape dit jaar weer gemaakt moeten worden is opmerkelijk: in de meeste Europese landen zijn alle coronarestricties inmiddels verleden tijd en kun je gewoon naar concerten, met het vliegtuig en openbaar vervoer reizen en de kroeg in zonder te laten zien dat je niet besmet bent of gevaccineerd bent.

De video's worden officieel alleen gebruikt als een land uitvalt door een coronabesmetting en alleen als dat al voor de eerste repetities gebeurt: de inzending van IJsland stond vorig jaar door diverse besmettingen ook niet live op het podium, maar doordat ze wel hadden kunnen repeteren in Ahoy merkte de kijker thuis daar weinig van.

Deelnemers moeten aan diverse strenge regels voldoen bij het opnemen van de video's. Zo krijgt ieder land een uur de tijd en mag het het optreden in die tijd drie keer opnemen. Uiteindelijk mogen ze zelf kiezen voor de beste versie, maar er mag niets gewijzigd worden. Tijdens de opnames kijkt een notaris mee en leden van de EBU houden ook een oogje in het zeil. Het gebruik van virtual reality, confetti, drones en water is verboden: in de video mag alleen wat op het podium in Turijn ook kan.

S10 heeft haar video al opgenomen

Het zou dus best kunnen dat we in mei naar optredens vanuit eigen land zitten te kijken. S10, die dit jaar met De Diepte meedoet namens Nederland, heeft haar optreden al opgenomen, laat het team van AVROTROS aan NU.nl weten. Dat is vrij snel na de bekendmaking van het nummer al gebeurd. Uiteraard hoopt het team dat het de video niet hoeft te gebruiken.

Kalush Orchestra had elkaar tijdens het interview met NU.nl alweer enkele weken niet gezien. Repeteren zit er niet in en het opnemen van de live on tape dus ook niet. Of het op een eerder moment is gebeurd, is niet duidelijk. De band heeft in ieder geval meegedaan aan de nationale finale in eigen land. Volgens de regels mag dat optreden echter niet gebruikt worden: daar was nog live publiek bij, en dat mag in de live on tape ook niet.