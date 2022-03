Oleh Psiuk kan het Eurovisie Songfestival weleens gaan winnen, maar voor de frontman van Kalush Orchestra is het geen prioriteit op zijn lijst. De Oekraïense rapper heeft zijn handen vol aan het zoeken van medicatie, voedsel en noodhulp voor de inwoners van zijn land, waar hij zelf nog altijd aan het werk is, in de stad Kalush. Desondanks heeft hij goede hoop in mei op het podium te staan, zegt hij tegen NU.nl.

"Er zijn veel mensen die op dit moment niet helemaal begrijpen hoe ernstig de situatie in Oekraïne is. Het lijkt misschien op een oorlogsfilm, eentje die zich ver weg afspeelt en die je niets aangaat. Maar weet: zo ver weg is het niet", eindigt Psiuk het gesprek. Hij vraagt NU.nl of hij een oproep mag doen.

"Voor ons is het de werkelijkheid. We worden iedere dag wakker door explosies, we zien bijna dagelijks mensen sterven van wie we houden. Als jij vindt dat dit iets is wat in 2022 niet zou mogen gebeuren, dan kun je er iets van zeggen. Gebruik sociale media om je uit te spreken, praat met je vrienden en je familie over wat jij kunt doen om voor verandering te zorgen. Als iedereen, iedere dag, iets probeert dat Oekraïne kan helpen, kan dit stoppen. En hopelijk is dat snel."

Psiuk is frontman van de in Oekraïne populaire groep Kalush en sinds ongeveer vijf maanden ook die van Kalush Orchestra. In het dagelijks leven is hij rapper en schrijft hij zijn eigen teksten en de teksten voor de folkzanger van de band. Hij toert door Oekraïne en de rest van Europa. Maar sinds de Russische invasie van Oekraïne een maand geleden is er weinig tijd voor muziek.

Werken als vrijwilliger of bij de strijdkrachten

"We zijn nu allemaal met andere dingen bezig, want het allerbelangrijkste is nu om ons land te helpen. Dat doen we zo goed als we kunnen, op allerlei manieren. Zo heb ik mijn eigen organisatie voor vrijwilligers en met zo'n dertig anderen proberen wij anderen zo goed mogelijk te helpen. We zoeken naar medicijnen, zamelen voedsel in en helpen mensen die naar het westen van Oekraïne zijn gevlucht te zoeken naar een veilige plek om te verblijven. Een van onze bandleden zit nu bij de territoriale strijdkrachten. We doen wat we kunnen, allemaal op onze eigen manier", aldus de rapper.

Met het nummer Stefania wordt de band in mei verwacht op het podium van het Eurovisie Songfestival, waar ze volgens de bookmakers op dit moment veruit de grootste kans hebben om te winnen. Maar waar hun muzikale concurrenten al maanden bezig zijn met repeteren, hebben de bandleden elkaar al weken niet gezien. Psiuk is positief, hij denkt dat dat geen probleem hoeft te zijn.

"Ik denk dat het geen gevolgen heeft voor ons optreden. We zijn gewoon heel aantrekkelijke mannen, dus het moet goed komen", zegt hij met een glimlach. "Het zou fijn zijn als we rustig bij elkaar konden komen en op dagelijkse basis konden repeteren, maar dat is niet zo. Toch weet ik dat als wij elkaar weer zien, het meteen goed is. Dan repeteren we aan één stuk door en halen we alsnog het niveau dat we gewend zijn."

Beelden van oorlog met Stefania als soundtrack

De populariteit van de band, die met Stefania een ode brengt aan moeders, wordt duidelijk als je op sociale media kijkt. Oekraïners delen beelden van hoe hun dagelijks leven er nu uitziet met het nummer als soundtrack: hoe ze op een bom stuiten, hoe ze hun ramen afplakken tegen explosies, of hoe ze een schuilkelder voor de zoveelste keer inlopen.

"Stefania heeft weliswaar niets in de tekst dat wijst op de huidige situatie hier, maar iedereen vindt er iets in waar hij of zij een connectie mee voelt. 'Moeder' kan niet alleen staan voor mijn moeder of de jouwe, maar ook voor het moederland. Daardoor kan het voelen alsof we zingen en rappen over Oekraïne. Maar mensen denken ook aan hun eigen moeders. Die ze nu niet kunnen zien, omdat ze ver van hen verwijderd zijn, of met wie ze niet kunnen praten, door de omstandigheden."

Politieke situatie meegenomen door bookmakers

Psiuk weet ook wel dat de bookmakers de huidige politieke situatie meenemen in de overwegingen om de band tot dé kanshebber voor de winst in mei te benoemen. Maar hij is ervan overtuigd dat het meer dan dat is.

"Daarvoor stonden we ook al in de top vijf, dus ongeacht de situatie stonden we er al goed voor. We weten gewoon dat we een goed nummer hebben, dat als we samen kunnen komen, we een goed optreden hebben en dat we ontzettend creatief zijn. Wij denken dat dat de meeste impact zal hebben."

Het is nog de vraag of de band, die geheel bestaat uit mannen, überhaupt kan komen: mannen onder de zestig jaar oud kregen te horen dat ze in Oekraïne moeten blijven en moeten meevechten waar nodig. "Ik weet op dit moment gewoon niet hoe dat loopt. Maar we hebben wel echt goede hoop dat het lukt. Dan vertrekken we kort en komen we ook meteen weer terug."