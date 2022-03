S10 heeft een dag na de presentatie van haar Songfestival-inzending De Diepte meteen het meest beluisterde nummer op Spotify in Nederland in handen. Het lied staat met ruim 216.000 streams op de eerste plaats in de Spotify-top vijftig van Nederland.

De Diepte was daarmee verreweg de best scorende track van de afgelopen 24 uur. Niet eerder debuteerde een Songfestival-nummer op nummer één in de dagelijkse Spotify-lijst.

Op YouTube is de videoclip van De Diepte in iets meer dan 24 uur al ruim 600.000 keer bekeken. Het nummer staat ook op de eerste plaats van de Nederlandse lijst met trending video's op het platform. Ook op iTunes is de single van S10 momenteel de meest gedownloade track van Nederland.

S10, artiestennaam van Stien den Hollander, vertegenwoordigt Nederland op 10 mei tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Als ze daar bij de beste tien eindigt, treedt ze op zaterdag 14 mei op tijdens de finale. Het Eurovisie Songfestival vindt vanwege de winst van de Italiaanse band Maneskin in Turijn plaats.