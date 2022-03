S10 presenteerde donderdagochtend haar Songfestival-inzending De Diepte in Tuschinski in Amsterdam. De eerste reacties op het nummer stromen binnen en die vanuit de Nederlandse mediawereld zijn in ieder geval lovend.

Domien Verschuuren van Qmusic zegt in zijn Instagram Stories volledig te zijn weggeblazen door De Diepte. "Niet alleen omdat het onze Nederlandstalige inzending is, maar holy shit, wat een goed liedje", aldus de dj.

Theatermaker en mediaman Maurice Wijnen zegt aangenaam te zijn verrast door het nummer van S10. "Klein beginnend, dan met een verrassende explosie richting een chorus (refrein, red,) die zowaar meezingbaar is en blijft hangen. In een tot nu vrij zwak deelnemersveld is dit een absolute kanshebber", schrijft hij op Twitter.

RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink laat via Twitter weten enthousiast te zijn over de Songfestival-inzending. "Mooi nummer, precies wat je verwacht van S10. Leuk dat we een keer met een ander soort inzending mee gaan doen", schrijft hij.

Schrijver en presentator Splinter Chabot reageert onder de post van S10 op Instagram. "Ach, wat een ontzettend schitterend nummer", vindt hij. "Prachtig, krachtig en kwetsbaar." Nikkie de Jager, vorig jaar een van de presentatoren van het Songfestival, laat weten sprakeloos te zijn door het nummer. Kraantje Pappie schrijft: "Wat een plaat… de tandjes."

Zangeres Bente laat in haar Instagram Stories weten "zo, zo, zo trots" op S10 te zijn. Onder anderen Glen Faria, Elise Schaap, Jacqueline Govaert, Jett Rebel, Robbert Rodenburg en Coen Swijnenberg overladen S10 met hartjes en complimenten onder haar post.