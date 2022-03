S10 gaat met De Diepte naar het Eurovisie Songfestival. Het is voor het eerst in jaren dat Nederland meedoet met een Nederlandstalig nummer. Dit is de songtekst van het liedje.

Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt?

Ben je weleens bang dat het altijd zo blijft?

Want het regent alle dagen en ik zie geen hand voor ogen

Jij en ik toch samen, dat zal altijd zo zijn

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

O mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Ik schuil onder de tafel en ik hoop dat jij mij vindt

Ik wacht al heel de avond, ach ik lijk wel een kind

Ik bijt weer op mijn tanden en ik weet dat jij dat ook doet

Maar god, wat moet ik anders? Wanneer is het genoeg?

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

O mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Nee nee, nee nee, nee nee

Jou niet laten gaan

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

O mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan