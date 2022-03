S10 doet met het nummer De Diepte mee aan het Eurovisie Songfestival in Turijn dit jaar. De 21-jarige zangeres zegt opgelucht te zijn dat het nieuws nu eindelijk naar buiten is.

S10 maakte het nummer donderdagochtend bekend in Tuschinski in Amsterdam. De zangeres reageerde emotioneel na de release. "Ik doe dit voor alle mensen die zo diep zijn geweest, voor die Stien van toen."

"Het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. Dat is iets wat alle mensen samen delen en ik hoop dat je je minder alleen voelt bij het luisteren van het liedje", aldus S10, die geboren werd als Stien den Hollander.

180 Beluister hier het Eurovisie Songfestival-nummer van S10

Eerste Nederlandstalige song sinds 2010

Het is voor het eerst sinds 2010, toen Sieneke meedeed met Ik Ben Verliefd (Sha-La-Lie), dat er een Nederlandstalig nummer is uitgekozen. Zij wist zich destijds niet voor de finale te plaatsen. De laatste keer daarvoor was in 1998, toen Edsilia Rombley vierde werd met Hemel en Aarde.

De Nederlandse inzending moet zich eerst in de eerste halve finale van het Songfestival gaan bewijzen. Dan neemt ze het onder andere op tegen Bulgarije, Oekraïne en Kroatië. Als ze op 10 mei tot de top 10 behoort, gaat ze door naar de finale op zaterdag 14 mei.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar in de Italiaanse plaats Turijn plaats, nadat Maneskin in Rotterdam won met Zitti e Buoni. De eerste halve finale is op 10 mei, de tweede op 12 mei en de finale vindt op 14 mei plaats.