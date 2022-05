S10 staat op dinsdag 10 mei in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Ze moet de top tien zien te bereiken voor een plek in de finale. Aan die eerste halve finale doen zeventien landen mee. Wie zijn S10's concurrenten?

Albanië - Ronela Hajati - Sekret

Albanië heeft de laatste jaren vooral ballads ingestuurd, maar Ronela Hajati gaat voor meer pit. De zangeres zorgde tijdens de repetities voor wat ophef omdat haar optreden te sexy zou zijn bevonden achter de schermen. Samen met de European Broadcasting Union is nog één keer goed gekeken naar de choreografie en de conclusie was dat ze niets hoefde aan te passen.

Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

Kalush Orchestra was eigenlijk niet de keuze van het Oekraïense volk: de band werd tweede in de nationale finale. Maar omdat winnares Alina Pash op de Krim was geweest en zich niet had gehouden aan de Oekraïense regels voor een bezoek aan dit door Rusland geannexeerde deel, moest zij worden vervangen.

Zwitserland - Marius Bear - Boys Do Cry

Marius Bear was eigenlijk van plan de bouw in te gaan, maar besloot in 2016 om zich toch te gaan concentreren op muziek. Hij toerde als straatmuzikant door Zwitserland en Duitsland in de hoop door te breken. Tijdens een optreden op een festival werd hij door een Amerikaanse producer ontdekt en zo werd zijn muziekcarrière ineens een stuk serieuzer.

Moldavië - Zdob si Zdub & Fratii Advahov - Trenuletul

Voor fans van het Songfestival is Zdob si Zdub & Fratii Advahov een oude bekende: de helft van de samenwerking (Zdob si Zdub) deed al twee keer eerder mee aan het Eurovisie Songfestival. In 2005 was de band zelfs de eerste die namens Moldavië meedeed aan de muziekwedstrijd. Dit keer hoopt de band te winnen met het nummer Trenuletul: een lied over een kleine trein.

Litouwen - Monika Liu - Sentimentai

Monika Liu wil al heel lang meedoen aan het Songfestival en dit jaar kon die wens eindelijk in vervulling gaan. Sentimentai gaat over een artiest die in het verleden blijft hangen en is grotendeels gebaseerd op de eigen ervaringen van Liu.

Slovenië - LPS - Disko

LPS staat voor Last Pizza Slice, dus de bandleden zullen blij zijn dat het Songfestival dit jaar plaatsvindt in Italië. De band bestaat sinds 2018 en heeft diverse prijzen in eigen land gewonnen. Hun muziek kenmerkt zich als disco, gemixt met een beetje soul, pop en funk.

Letland - Citi Zeni - Eat Your Salad

Citi Zeni is een zeskoppige band die de eigen muziekstijl omschrijft als 'eenhoornpop'. Dat ze zingen over het eten van een salade ligt in de lijn der verwachting: de band houdt wel van een grapje.

Bulgarije - Intelligent Music Project - Intention

Intelligent Music Project is een collectief van rockartiesten. De leden die nu in de band zitten, hebben gewerkt met bijvoorbeeld Toto, Black Sabbath, Stevie Wonder en Phil Collins. Ze hebben dus veel ervaring.

Armenië - Rosa Linn - Snap

Armenië heeft de afgelopen editie van het Junior Songfestival gewonnen en zangeres Rosa Linn hoopt hetzelfde te bereiken met haar nummer Snap. Het liedje gaat over het vergeten van een liefde en hoe moeilijk dat soms kan zijn.

Oostenrijk - LUM!X ft. Pia Maria - Halo

LUM!X is al sinds zijn elfde werkzaam als dj en zal niet verdwalen in Turijn: hij heeft er in zijn jeugd gewoond. Het duo komt met een uptempo nummer waarmee ze hopen het publiek aan het dansen te krijgen.

Kroatië - Mia Dimsic - Guilty Pleasure

Kroaten kennen de muziek van Mia Dimsic al jaren: de zangeres heeft twee succesvolle albums en zes nummer 1-hits op haar naam staan. Dimsic is fan van Norah Jones, Kacey Musgraves en Taylor Swift en haar muziek is sterk door haar idolen beïnvloed.

Denemarken - Reddi - The Show

De vier bandleden van Reddi zetten zich in voor gelijke rechten voor vrouwen en dat komt ook goed naar voren in hun nummer The Show. Het lied gaat over je niet laten tegenhouden door anderen en dat alles te bereiken is, ook als je een vrouw bent.

Griekenland - Amanda Tenfjord - Die Together

Amanda Tenfjord werkt niet alleen keihard aan haar muzikale carrière, ze studeert ook medicijnen. In haar lied zingt ze over een liefde die zo sterk is dat je gek van elkaar wordt en absoluut niet zonder elkaar kan.

IJsland - Systur - Meo Haekkandi Sol

Zussen Sigga, Beta en Elín treden al van jongs af aan samen op en hebben in IJsland een grote hit gehad met het nummer Ain't Got Nobody. Muzikaliteit zit in de familie: hun vader scoorde in de jaren tachtig een hit in het Verenigd Koninkrijk en moeder Ellen is ook een zangeres. Broer Eythor speelt de drums tijdens het optreden van zijn zussen. Het nummer gaat over het moment dat de seizoenen in IJsland weer meer licht brengen.

Noorwegen - Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

Maskers, verkleedpartijen en vreemde teksten zijn favoriet op het Songfestival en dit jaar pakt Noorwegen ermee uit. De leden van Subwoofer willen anoniem blijven en zeggen dat ze niet uit Noorwegen komen, maar van de maan.

Portugal - MARO - Saudade, Saudade

MARO heeft er al een hele muzikale carrière op zitten: de zangeres heeft muziek gestudeerd en verhuisde naar Los Angeles, waar ze in één jaar tijd zes albums uitbracht. Ze stond al eens in het voorprogramma van Jessie J en werkte samen met Grammy-winnaar Jacob Collier. Op het Songfestival-podium combineert ze Engels en Portugees.