De Oekraïense omroep UA:PBC heeft de European Broadcasting Union (EBU) donderdag gevraagd het lidmaatschap van de Russische zenders C1R en VGTRK op te schorten. Daarmee zou Rusland worden uitgesloten van deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Aanleiding is het binnenvallen van Oekraïne door Rusland in de nacht van woensdag op donderdag.

"Rusland kan als agressor en overtreder van het internationaal recht niet deelnemen aan het Songfestival, dat juist in het leven is geroepen om Europa te verenigen", zegt Mykola Chernotytsky, voorzitter van de raad van bestuur van UA:PBC.

Hij benadrukt dat VGTRK, dat dit jaar verantwoordelijk is voor de Russische inzending, als "instrument dient van de macht van het Kremlin" en "voortdurend journalistieke normen schendt".



Chernotytsky denkt dat uitsluiting een krachtige reactie zou zijn van het samenwerkingsverband van Europese omroepen.

De EBU heeft nog niet gereageerd op de oproep van UA:PBC. Eerder liet een woordvoerder nog weten dat Rusland vooralsnog gewoon kan meedoen in mei, net als Oekraïne. "Het Eurovisie Songfestival is een niet-politiek cultureel evenement dat landen verenigt en diversiteit viert door middel van muziek." Die verklaring werd gegeven vlak voordat Oekraïne werd binnengevallen.



AVROTROS wil zich op dit moment niet mengen in de discussie of Rusland na de inval in Oekraïne nog wel mag meedoen aan het komende Eurovisie Songfestival. Een woordvoerder laat weten dat de beslissing aan de European Broadcasting Union (EBU) is en dat die lijn gevolgd wordt.