De spanningen tussen Rusland en Oekraïne hebben vooralsnog geen gevolgen voor het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden gewoon verwacht tijdens de volgende editie in mei in Turijn, laat een woordvoerder van de European Broadcasting Union (EBU) weten.

De EBU heeft voor nu geen plannen om Rusland uit te sluiten van deelname mocht het Oekraïne binnenvallen. "Het Eurovisie Songfestival is een niet-politiek cultureel evenement dat landen verenigt en diversiteit viert door middel van muziek", zegt de overkoepelende organisator van het songfestival, waaraan landen die aangesloten zijn bij de EBU meedoen.

De omroepen van Rusland en Oekraïne hebben beide toegezegd dit jaar aanwezig te zijn in Turijn. "En we zijn momenteel van plan om artiesten uit beide landen te verwelkomen."

Het Eurovisie Songfestival ontstond in 1956 om de samenwerking tussen Europese landen te vieren en te promoten na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Destijds deden er zeven landen mee, op het hoogtepunt waren er 52 landen die meestreden om de winst.

Blokkades en reacties over en weer

De deelname van Rusland en Oekraïne heeft in de loop der jaren vaker voor spanning gezorgd. Zo won Oekraïne in 2016 het festival met een lied dat ging over de deportatie van de circa 200.000 Krim-Tataren in 1944 door het schrikbewind van de toenmalige dictator van de Sovjet-Unie, Josef Stalin.

Een jaar daarna trok Rusland zich terug toen Oekraïne als gastland de komst van zangeres Joelia Samojlova blokkeerde omdat ze had opgetreden op de door Rusland geannexeerde Krim. De EBU besloot daarop dat politieke propaganda tijdens het Songfestival voortaan verboden is.

In 2019 wilde Maruv niet meer namens Oekraïne meedoen. De muzikante mocht zich volgens het contract dat ze moest tekenen niet meer mengen in politieke zaken en ze zou ook niet meer in Rusland mogen optreden. De andere artiesten uit de voorrondes waren solidair met haar waardoor Oekraïne geen afgevaardigde kon vinden.

De Oekraïense Songfestivalkandidate van dit jaar, Alina Pash, trok zich vorige week terug omdat ze op de Krim zou zijn geweest en dat mag niet volgens de regels van de Oekraïense omroep. Pash zou hiervoor reisdocumenten hebben vervalst. Woensdag werd duidelijk dat de nummer twee, Kalush Orchestra, nu namens Oekraïne mee zal doen.