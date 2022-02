De Amerikaanse versie van het Eurovisie Songfestival wordt gepresenteerd door Kelly Clarkson en Snoop Dogg. American Song Contest gaat 11 maart van start.

Het Amerikaans Songfestival wordt verdeeld over in totaal acht shows. De finale vindt plaats op 9 mei, een week voor de finale van het Eurovisie Songfestival.

De vijftig Amerikaanse staten vaardigen artiesten af die het tegen elkaar zullen opnemen. Eerst vinden er voorrondes plaats waarna er halve finales volgen en uiteindelijk een grote finale.

Het is niet de eerste keer dat de twee artiesten samenwerken: Clarkson is een van de juryleden van de Amerikaanse versie van The Voice, waar Snoop Dogg het afgelopen seizoen de rol van 'megamentor' had.