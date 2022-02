De Italiaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2022 breekt ruim drie maanden voordat het evenement losbarst al records in eigen land. Zangers Mahmood en Blanco zullen het gastland na de winst van Maneskin vorig jaar voor eigen publiek vertegenwoordigen met het nummer Brividi.

Voor de oplettende Songfestival-kijker is Mahmood een oude bekende. De 29-jarige artiest vertegenwoordigde Italië ook in 2019, waar hij met Soldi tweede werd achter winnaar Duncan Laurence.

De Italianen kiezen hun Songfestival-inzending tijdens het jaarlijkse Festival van Sanremo, dat al langer bestaat dan het Eurovisie Songfestival. In Italië is dit het grootste muzikale evenement van het jaar, waar veel bekende artiesten aan deelnemen. De winnaar van Sanremo krijgt de kans om Italië te vertegenwoordigen op het Songfestival, maar is niet verplicht om deze uitdaging aan te nemen.

Mahmood en Blanco wonnen overtuigend en bevestigden vervolgens dat ze naar het Songfestival gaan. Hun nummer Brividi is een liefdesduet dat volgens Mahmood gaat over "twee jongens uit verschillende generaties met dezelfde angsten en hetzelfde verlangen om in totale vrijheid lief te hebben".

Met de populariteit van het Festival van Sanremo en de deelnemende liedjes is het geen verrassing dat Brividi gelijk een streaminghit is, maar de cijfers waarmee dat gepaard gaat, zijn wel opzienbarend. Nog voor hun winst wisten de zangers het record van meest gestreamde nummer in Italië op één dag op hun naam te zetten. Brividi werd op 2 februari ruim 3,38 miljoen keer beluisterd.

Momenteel staan ze ook op de wereldwijde lijst van Spotify in de top vijf, met ruim 3,3 miljoen streams per dag, waarvan er ruim een half miljoen niet uit Italië komen. In Italië wordt het nummer bijna twee miljoen keer per dag meer beluisterd dan de nummer twee in de hitlijst.

201 Mahmood & Blanco - Brividi

Hit in eigen land garantie op Songfestival-succes?

Het succes van Brividi beperkt zich niet tot Spotify. De in Nederland opgenomen videoclip bij het nummer, waarin de zangers langs windmolens en door straten van Amsterdam fietsen, is al bijna vijftien miljoen keer bekeken en hun optreden bij Sanremo ruim negen miljoen keer.

De cijfers vallen ook internationaal op en de wedkantoren voorspellen momenteel dan ook een tweede overwinning achter elkaar voor Italië op het Eurovisie Songfestival. Nu zegt dat nog niet zoveel, aangezien slechts 9 van de 41 inzendingen gepresenteerd zijn, maar duidelijk is wel dat de Italiaanse inzending ook dit jaar kansen op een goed resultaat worden toegedicht.

Mocht Italië inderdaad in mei in Turijn in de hoogste regionen eindigen, dan breken ze de 'vloek van het organiserende land'. Voordat Jeangu Macrooy in Rotterdam voor eigen publiek als 23e eindigde, lukte het in de jaren ervoor ook Israël, Portugal en Oekraïne niet om hoog te eindigen in het jaar dat ze het festival organiseerden.

Zowel Mahmood als Blanco is niet onbekend met grote streamingsuccessen. Mahmoods eerdere Songfestival-inzending Soldi is op Spotify inmiddels ruim 194 miljoen keer beluisterd en vele van zijn andere singles behaalden tientallen miljoenen streams. De slechts achttienjarige Blanco heeft met Mi Fai Impazzire en Notti In Bianco al twee hits op zijn naam staan met zo'n 100 miljoen streams per stuk.

Het zal hen niet zijn ontgaan dat Maneskin dankzij de winst vorig jaar groots doorbrak, met ook succes in onder meer de Verenigde Staten. Een grote hit in eigen land is niet per definitie garantie voor een hoge Songfestival-klassering, maar Italië lijkt voor eigen publiek zeker niet van plan genoegen te nemen met een plekje in de achterhoede.