Mika, Laura Pausini en Alessandro Cattelan zijn de presentatoren van het Eurovisie Songfestival, dat in mei in Turijn plaatsvindt. Er gingen al geruchten dat het drietal de shows aan elkaar zou praten, maar het nieuws is woensdag door omroep RAI bevestigd tijdens het Sanremo Festival.

Mika, Pausini en Cattelan nemen het stokje over van Nikkie de Jager, Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley, die het Songfestival vorig jaar in Rotterdam presenteerden.

Zowel Mika als Pausini is geen onbekende in Nederland. De Brits-Libanese zanger Mika, die tegenwoordig in Italië woont en daar geregeld op televisie te zien is, scoorde hits met nummers als Grace Kelly en Relax, Take It Easy. De 38-jarige artiest heeft vijf albums gemaakt, waarvan de recentste in 2019 verscheen.

De 47-jarige Pausini scoorde in de jaren negentig enkele hits in Nederland. La Solitudine bereikte de eerste plaats in de Top 40 en ook Strani Amori behaalde de top vijf. De zangeres heeft inmiddels dertien albums op haar naam staan, waarvan de nieuwste in 2018 uitkwam.

De 41-jarige Cattelan is een bekende presentator in zijn thuisland. Hij presenteerde onder meer de Italiaanse versie van X Factor.

Het Eurovisie Songfestival van 2022 wordt door Italië georganiseerd dankzij de winst van de band Maneskin. De halve finales vinden op 10 en 12 mei plaats en de finale volgt op 14 mei. Zangeres S10 treedt namens Nederland tijdens de eerste halve finale aan. Ze zal daar een Nederlandstalig nummer, dat op een later moment wordt gepresenteerd, ten gehore brengen.