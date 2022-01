S10 moet zich tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival zien te bewijzen. De zangeres strijdt dan namens Nederland voor een plaats in de finale op 14 mei in Turijn.

Het Eurovisie Songfestival begint op dinsdag 10 mei met de eerste halve finale, gaat op donderdag 12 mei door met de tweede halve finale en wordt op de zaterdag afgesloten. Dan moet blijken wie de winnaar van de 66e editie van het Songfestival is.

S10 heeft nog niet bekendgemaakt met welk nummer ze meedoet. Zeker is dat het nummer Nederlandstalig zal zijn. In de eerste halve finale neemt ze het op tegen deelnemers uit onder andere Albanië, Oostenrijk en Kroatië. Ook Rusland, Noorwegen, Portugal en Letland staan in de eerste halve finale.

Fans van S10 hoeven niet lang te wachten tot de zangeres te zien is: ze is geloot in de eerste helft van de eerste halve finale. Daar ontmoet ze onder anderen de deelnemers namens Litouwen, Slovenië en Zwitserland.

Deze landen zie je in de halve finales Eerste halve finale (10 mei): Nederland, Albanië, Noorwegen, Rusland, Portugal, Letland, Zwitserland, Slovenië, Denemarken, Armenië, Bulgarije, Moldavië, Oostenrijk, Kroatië, IJsland, Oekraïne, Griekenland en Litouwen.

Tweede halve finale (12 mei): Montenegro, Australië, Georgië, Cyprus, Roemenië, Tsjechië, Servië, Finland, Azerbeidzjan, San Marino, Polen, België, Noord-Macedonië, Zweden, Israël, Malta, Estland en Ierland.

41 landen en 25 finaleplekken

Traditiegetrouw strijden de deelnemers in de halve finales voor een plek op de zaterdag. In totaal doen dit jaar 41 landen mee, maar 16 daarvan vallen af voor de finale. Alleen de 'Big Five', de vijf landen die flinke bedragen overmaken naar de European Broadcasting Union (EBU), zijn automatisch geplaatst voor de finale.

Normaal gesproken krijgt ook de winnaar van het jaar ervoor gegarandeerd een plek, maar Italië is ook onderdeel van de Big Five en dus is dat niet nodig. Ook Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zien we alleen op zaterdag met een compleet optreden.