De Finse rockband The Rasmus, bekend van de hit In The Shadows, wil deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De band doet mee aan de Finse nationale finale, waarin ze zes andere kandidaten moeten verslaan om een ticket naar Turijn te winnen.

The Rasmus doet aan de Finse finale mee met het nummer Jezebel, dat op 17 januari verschijnt. Op 26 februari wordt de Finse inzending gekozen door een internationale jury en Finse televoters.

The Rasmus behaalde bijna twintig jaar geleden grote internationale successen. De single In The Shadows werd in 2003 een grote hit die in verschillende landen de eerste plaats haalde. In Nederland deden ook singles als First Day Of My Life en No Fear het nog goed.

De band onder leiding van zanger Lauri Ylönen heeft inmiddels negen platen gemaakt en bracht afgelopen jaar nog enkele singles uit.

Finland wist het Eurovisie Songfestival eenmaal te winnen: in 2006, met het nummer Hard Rock Hallelujah van de rockband Lordi. Tijdens de afgelopen editie in Rotterdam werd Finland zesde met het nummer Dark Side van Blind Channel, eveneens een rockband.

Het Eurovisie Songfestival van 2022 vindt vanwege de winst van de Italiaanse band Maneskin plaats in Turijn. Albanië, Bulgarije en Tsjechië hebben al een liedje voor de komende editie gepresenteerd. Nederland wordt vertegenwoordigd door zangeres S10, die een nummer in het Nederlands ten gehore brengt.