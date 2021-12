De presentatoren van het Eurovisie Songfestival kregen na de finale de opdracht om in de media niet te praten over het vermeende drugsgebruik van de winnende band Maneskin. Chantal Janzen en Nikkie de Jager vertellen in de documentaire De Grote Finale van het Songfestival dat ze tijdens de show niets hadden meegekregen van de ophef.

De Italiaanse band Maneskin won afgelopen mei het Eurovisie Songfestival namens Italië. Tijdens de uitslag werd de band in beeld gebracht en leek het of zanger Damiano David drugs snoof. De artiest deed later een drugstest die negatief was.

"We gingen naar boven en ze zeiden: 'Jullie zitten zo bij Op1 allemaal, maar ga niet beginnen over de coke of over Italië.' En ik dacht: wat?", vertelt Janzen in de documentaire. De Jager kon meteen al niet geloven dat er drugs was gebruikt in de green room. "Ik zei: 'Nou, je kan veel dingen in deze ruimte doen, maar coke snuiven is er daar niet een van."

De geruchten over drugsgebruik die op sociale media begonnen, werden grondig onderzocht door de organisatie van het Songfestival. Hoofd beveiliging Richard van Vught vertelt dat de tafel waar de band aan zat is gecheckt op sporen van drugs.

"Dat tafeltje werd opeens zeg maar mijn key focus. Ik moest en zou het hebben", aldus Van Vught. "Daar mocht geen schoonmaker langs. Niemand mocht die tafel gaan opruimen. Die tafel moest veiliggesteld worden."

Maneskin won het Songfestival met het nummer Zitti E Buoni. Het betekende de internationale doorbraak van de rockgroep. Ze scoorden vervolgens hits met I Wanna Be Your Slave en een cover van het nummer Beggin'.