Het Eurovisie Songfestival heeft Rotterdam minder gekost dan vooraf gedacht. Van het totale budget van zo'n 22 miljoen euro is nog 3,7 miljoen euro over, heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad.

Bij het vaststellen van de budgetten werd met verschillende scenario's rekening gehouden. Vanwege de coronacrisis werden bepaalde onderdelen aangepast of kwamen ze te vervallen, waardoor minder geld is uitgegeven dan gepland. Het totale prijskaartje komt daarmee op 19 miljoen euro.

Hoewel er vanwege de pandemie minder bezoekers naar het songfestival konden komen, zorgde het evenement toch voor ruim zeventienduizend hotelovernachtingen. Deze overnachtingen droegen bij aan een totaalbedrag van zo'n 2,8 miljoen euro voor Rotterdamse ondernemers. Dat bedrag is wel fors lager dan het onder normale omstandigheden zou zijn.

Rotterdam blikt zeven maanden na het songfestival al met al "tevreden en enthousiast" terug op het evenement. Volgens cultuurwethouder Said Kasmi hebben de stad en Rotterdam Ahoy zichzelf goed op de kaart gezet, ondanks de uitdagende omstandigheden van de coronapandemie.

"We krijgen mooie rapportcijfers en daar ben ik trots op", stelt Kasmi. "We verwelkomen graag een volgend evenement van wereldformaat in onze stad."