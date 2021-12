Als het aan collega-artiesten en muziekkenners in Nederland ligt, wordt S10 op het Songfestival een groot succes. De zangeres wordt overladen met lof nadat de AVROTROS dinsdagmiddag bekendmaakte dat ze Nederland gaat vertegenwoordigen.

"Wat een verrassende, gedurfde, maar vooral geweldige keuze voor het Songfestival", schrijft muziekjournalist Stefan Raatgever op Twitter. "Vooruitstrevend en talentvol, dat is een mooi visitekaartje. Voor het eerst hiphop namens Nederland. Of bedenkt S10 wat anders?"

Ook RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink is enthousiast. "S10 dus! Leuke keus! Adem Je In is een van de mooiste liedjes van dit jaar - dus cool dit", schrijft hij. 3FM-dj Frank van der Lende is ook blij. "Vet, S10 naar Songfestival #3fmtalent", schrijft bij met een verwijzing naar het feit dat de zangeres eerder als aanstormend talent was aangemerkt door zijn station. "Dit vind ik nou echt cool: S10 naar het Eurovisie Songfestival namens Nederland", zegt muziekjournalist Menno Pot.

Op de Instagrampagina van S10 zelf reageren vele collega-artiesten op het nieuws. "Trots op je meisje", zegt collega zangeres Bente. Ook Roxeanne Hazes is gelukkig met de keuze. "Wat een top idee", reageert ze onder de post waarin S10 haar deelname bekendmaakt. Kraantje Pappie omschrijft haar nu al als de "hardste en swaggiest songfestival act ever". Ronnie Flex bestempelt haar als 'legend'.

Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, vertegenwoordigt Nederland in mei 2022 op het Eurovisie Songfestival in Turijn. Met welk liedje dat zal zijn wordt op een later moment bekendgemaakt.