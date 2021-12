Nederland wordt op het Eurovisie Songfestival in 2022 vertegenwoordigd door zangeres S10, zo werd dinsdagmiddag bekendgemaakt. De 21-jarige artieste uit Hoorn is bij het grote publiek nog niet heel bekend. Duidelijk is dat ze in Turijn een Nederlandstalig liedje ten gehore gaat brengen, maar niet alleen daarom is haar inzending opvallend en anders dan de voorgaande jaren.

S10, voluit Stien den Hollander, begint al vroeg met muziek maken en debuteert op zestienjarige leeftijd met de ep Antipsychotica. Daarin rapt en zingt ze over onderwerpen als zelfmoord, stemmen in haar hoofd en haar ervaringen in een isolatiecel van een psychiatrische inrichting.

"Toen ik het ging maken, had ik het idee dat het wel therapeutisch was", vertelt ze in gesprek met Vice. "Er moet meer gepraat worden over onderwerpen die zwaar zijn. Er zitten zo veel mensen vast met zichzelf."

Ze vertelt in datzelfde interview graag op zichzelf te zijn en niet snel onder de indruk te raken van beroemde collega's. "Ik vind het belangrijk dat ik altijd mezelf blijf. Ik ken mijn plaats en mijn focus blijft liggen op muziek. Ook wil ik enkel samenwerken met mensen van wie ik een goede vibe krijg. Op mijn tracks wil ik niet dat het gewoon gaat over bitches en money, enkel over wat bitches en money je hebben aangedaan. Daar sta ik op, want mijn plaat gaat over hele andere dingen. Ik wil zware onderwerpen als depressie en zelfmoord bespreekbaar maken."

Haar muziek is een mix van rap en zang en ze maakt ook gebruik van effecten om haar stem te vervormen. "Ik vind het juist interessant om daarmee te experimenteren en ik ben daar nog lang niet klaar mee. Ik zorg er wel voor dat ik alles live kan zingen." Haar timing wordt door Trouw "onnavolgbaar" genoemd.

S10 treedt in 2020 op tijdens de uitreiking van de Edison Pop-prijzen. S10 treedt in 2020 op tijdens de uitreiking van de Edison Pop-prijzen. Foto: BrunoPress

'Wil niet dat mijn muziek negatieve gevoelens aanwakkert'

De zangeres wordt in 2019 een jaar lang gevolgd door VPRO's platform 3voor12. In de documentaire vertelt ze wederom openhartig over suïcidale gedachten, de stemmen in haar hoofd en haar verleden in de psychiatrie. "Ik vind het belangrijk om mijn verhaal te vertellen, omdat er nog veel misstanden zijn in de psychiatrie", zegt S10 er zelf over. "Het gaat goed met me, ondanks alle narigheid heb ik de draad opgepakt. Ik hoop hiermee het gesprek over geestelijke gezondheidszorg op gang te brengen."

Ze brengt dan ook haar album Snowsniper uit, waarop ze wederom heftige thema's bezingt. In gesprek met Trouw vertelde ze twee jaar geleden dat ze met dit album "haar jongere ik een een hart onder de riem wil steken".

"Snowsniper is geïnspireerd op wat ik heb meegemaakt, maar ik roep niet letterlijk hoe slecht het ging. Ik wil niet dat mijn muziek negatieve gevoelens aanwakkert. Hopelijk kan ik mijn luisteraars laten zien dat bijna niks het einde van de wereld betekent. Dat - het is haast te clichématig om te zeggen - na regen altijd zonneschijn komt. En dat je uiteindelijk op jezelf aangewezen bent om erbovenop te komen."

112 S10 - Adem Je In

Eerste hit in 2021

S10's grote voorbeeld is chansonnière Wende Snijders. "Zij is de reden dat ik dit soort muziek ben gaan maken", deelt de artieste met Trouw.

"Toen ik vijftien of zestien was, ben ik naar haar concert geweest in de Parkschouwburg in Hoorn. Heel de avond zat ik op het puntje van mijn stoel. Ik maakte toen nog liedjes met mijn akoestische gitaar, maar na die avond wist ik dat ik een andere kant op wilde: beats, licht, spektakel. Dat Wende mij waardeert, dat ze mij ziet staan, als mens, dat is echt ­geweldig." Inmiddels zijn de twee ook bevriend.

Haar succes neemt grotere vluchten in 2020 als ze tijdens de Edison Awards wordt bekroond in de categorie alternatief. In datzelfde jaar verschijnt Vlinders, haar tweede langere album.

S10's hit Adem Je In volgt in de zomer van 2021. De remix met rapper Kevin en Frenna doet het goed in de Nederlandse hitlijsten. Het liedje behaalt de zevende plek in de Song van het Jaar-lijst van muziekplatform 3voor12. S10 is dit jaar ook beloond met het Pop Stipendium, die haar wordt uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag. Ze krijgt hiervoor een geldprijs van 10.000 euro.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de naam S10 in 2022 voor weinig mensen meer onbekend zijn. Op 10 of 12 mei staat ze in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Twaalf jaar nadat er voor het laatst een Nederlandstalige inzending was, en zeven jaar nadat een vrouwelijke soloartiest namens Nederland meedeed. "Ik ontplof bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen", aldus S10 over haar deelname.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.