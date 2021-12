S10 gaat volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Omroep AVROTROS maakte dit dinsdagmiddag bekend via sociale media.

"Ik ontplof bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival", laat S10, geboren als Stien den Hollander, in een eerste reactie weten. Het is nog niet bekendgemaakt met welk nummer ze naar het Songfestival afreist. In de afgelopen jaren kondigde de AVROTROS eerst een artiest aan en volgde de presentatie van het nummer in maart.

Eric van Stade, algemeen directeur van AVROTROS zegt namens de selectiecommissie dat het nummer van S10 "getuigt van lef en authenticiteit". Van Stade meldt dat S10 haar nummer in het Nederlands zal vertolken. Het is voor het eerst sinds 2010, toen Sieneke Nederland vertegenwoordigde, dat er in de eigen taal wordt gezongen.

De 21-jarige zangeres en rapper heeft twee albums en twee EPs op haar naam staan. In 2019 bracht ze de plaat Snowsniper uit en een jaar later volgde Vlinders. Ze scoorde eerder dit jaar de grootste hit van haar carrière tot nu toe met het nummer Adem Je In, dat zowel solo als in samenwerking met rappers Frenna en Kevin werd uitgebracht. S10 staat sinds 2018 onder contract bij het platenlabel Noah's Ark.

Na de winst van de Italiaanse band Maneskin in Rotterdam afgelopen mei, vindt het Eurovisie Songfestival van 2022 plaats in Turijn. De halve finales worden op 10 en 12 mei gehouden en de finale vindt plaats op zaterdag 14 mei.

Nederland is niet het eerste land dat een kandidaat aankondigt voor het Songfestival van volgend jaar. België liet eerder al weten zanger Jérémie Makiese te sturen en Bulgarije presenteerde afgelopen weekend hun inzending Intention van Intelligent Music Project.