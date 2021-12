Bulgarije heeft zondag als allereerste land bekendgemaakt welke artiest met welk nummer zal meedingen naar de winst van het Eurovisie Songfestival 2022. De rockband Intelligent Music Project vertrekt in mei met het liedje Intention naar Turijn.

De band is een samenwerking van artiesten uit diverse andere bands. Zo is frontman Ronnie Romero niet alleen de zanger van Intelligent Music Project, maar ook van de band Rainbow. De andere bandleden rouleren regelmatig. Zo werkten in het verleden Joseph Williams van Toto en John Lawton van Uriah Heep mee aan het project.

België maakte eerder al bekend welke artiest naar het Eurovisie Songfestival van 2022 gaat: de twintigjarige Jérémie Makiese. België is doorgaans het eerste land dat de deelnemer aankondigt. Ook de Georgische inzending was al bekend. De band Circus Mircus mag het land representeren. In bijvoorbeeld Italië en Zweden volgen voorselecties in een muziekshow op televisie.

Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar op 10, 12 en 14 mei plaats in de Italiaanse stad Turijn. Nederland heeft nog niets bekendgemaakt over de deelnemer of het nummer.