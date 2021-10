In totaal 41 landen doen volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival in Turijn. De organisatie heeft woensdag bekendgemaakt dat Montenegro en Armenië na het missen van de editie in Rotterdam weer mee zullen doen.

Belarus staat niet tussen de deelnemers nadat het land vorig jaar gedwongen had afgezien van deelname. De inzending van Belarus was het nummer Ya Nauchu Tebya, dat volgens de European Broadcasting Union (EBU) te politiek beladen was.

Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de vijf landen die automatisch zijn geplaatst voor de finale. De andere 36 landen moeten in de eerste en tweede halve finale strijden om een plek in de eindstrijd. Wie Nederland zal vertegenwoordigen, is nog niet bekendgemaakt. Tot nu toe heeft alleen België dat gedaan: Jérémie Makiese.

Het Eurovisie Songfestival vindt op 10, 12 en 14 mei 2022 plaats in Turijn. Dit jaar won de Italiaanse band Maneskin het Songfestival in Rotterdam.