Jérémie Makiese is de eerste aangekondigde deelnemer aan het Eurovisie Songfestival in Italië volgend jaar. De zanger won eerder de Belgische versie van The Voice en vertegenwoordigt België in 2022 op het Songfestival.

De traditie om als eerste land de Songfestival-deelnemer aan te kondigen, zet België daarmee voort. Zo maakte het land in 2018 al vroeg bekend dat Sennek in het jaar erop zou meedoen. In 2020 deed België dat opnieuw met Hooverphonic.

In België kiezen Vlaanderen en Wallonië om het jaar een kandidaat. Hooverphonic was de keuze van Vlaanderen, Makiese is gekozen door Wallonië. Met welk nummer hij zal gaan meedoen, wordt later bekendgemaakt.

De twintigjarige Makiese won in april van dit jaar het negende seizoen van The Voice Belgique en heeft naast zijn muzikale capaciteiten ook nog een ander talent: hij voetbalt bij Excelsior Virton, de voetbalclub van Virton.