De inschrijving voor het organiseren van het Eurovisie Songfestival in 2022 is officieel gesloten. In totaal hebben zeventien Italiaanse steden zich gemeld in de hoop het evenement in mei 2022 te mogen huisvesten, na de winst van band Maneskin in Rotterdam.

Waar moet een stad aan voldoen voor het organiseren van het Songfestival? Een internationaal vliegveld op minder dan negentig minuten van de stad

Minstens tweeduizend hotelkamers in de buurt van het evenement

De plek waar het evenement plaatsvindt moet goed bereikbaar zijn

De zaal moet aan minstens acht- tot tienduizend mensen plek bieden

Er moet voldoende ruimte zijn voor het opbouwen van het podium en het plafond mag daarom niet te laag zijn

De ruimte moet minstens zes weken van tevoren, twee weken tijdens het Songfestival en een week erna beschikbaar zijn

Turijn was de eerste stad die zich officieel aanmeldde voor de organisatie. Ook Rome, Jesolo (vlak bij Venetië), Pesaro (in de buurt van San Marino) en Bologna hebben zich gemeld voor het huisvesten van het Songfestival.

Onder de zeventien steden zijn ook Acireale (op Sicilië), Florence, Milaan en Rimini. Een datum voor het Songfestival is nog niet bekendgemaakt, al schreef Bologna in de aanmelding wel over een finale op zaterdag 14 mei. Die datum is echter niet bevestigd.

De volgende stap is het inleveren van een zogeheten 'bidbook' bij de organisatoren: in dat bidbook staan alle gegevens over de zaal, de infrastructuur en de evenementen rondom het Songfestival die de stad wil organiseren. Uit de eerste voorstellen is al op te maken dat Jesolo geen geschikte zaal heeft, maar een uitbreiding of aanbouw is mogelijk.

De organisatie van het evenement in Italië zal zich samen met de European Broadcasting Union (EBU) buigen over de verschillende bidbooks, die op 4 augustus ingeleverd moeten worden. De uiteindelijke bekendmaking van de organiserende stad zal eind augustus zijn.