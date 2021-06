Turijn is de eerste stad in Italië die heeft besloten zich kandidaat te stellen om het Eurovisie Songfestival van 2022 te organiseren. Het stadsbestuur stemde maandag unaniem voor een voorstel om een gooi te doen naar de organisatie.

Turijn gaat een zogeheten bidbook inleveren, waarin geïnteresseerde steden de organisatie ervan proberen te overtuigen dat ze het evenement kunnen huisvesten. Er wordt gelet op een passende locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie, infrastructuur en bereikbaarheid.

Eerder lieten lokale politici in onder meer Milaan, Bologna, Rome en Pesaro ook al doorschemeren dat ze het songfestival naar hun stad willen halen. De Italiaanse omroep Rai moet in de komende tijd een keuze maken.

Dankzij de winst van de band Maneskin in Rotterdam mag Italië voor de derde keer het songfestival organiseren. In 1992 vond het evenement, na de zege van Toto Cutugno, plaats in Rome. In 1965 had Napels de eer toen Gigliola Cinquetti een jaar eerder met de overwinning naar huis ging.