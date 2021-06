Turkije heeft sinds 2012 niet meer meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Momenteel worden er door de European Broadcasting Union (EBU) gesprekken gevoerd met staatszender TRT om het land in 2022 terug te laten keren op het podium.

De laatste keer dat Turkije meedeed aan de wedstrijd was in 2012, toen Can Bonomo zevende werd met Love Me Back. In totaal deed het land 34 keer mee. In 2003 won Turkije met Everyway That I Can, gezongen door Sertab.

In een verklaring laat de EBU weten dat er gesprekken worden gevoerd met TRT om Turkije tien jaar na de laatste deelname terug te laten keren voor de editie van 2022 in Italië. "We weten dat er een enorme interesse is in Turkije om weer mee te doen, we zien dat aan de grote aantallen Turkse fans die nog altijd actief zijn op onze sociale mediakanalen. Daarom praten we nu met TRT."

Turkije organiseerde het Eurovisie Songfestival in 2004, toen het evenement gehouden werd in Istanboel. TRT heeft nog niet officieel gereageerd op de verklaring van de EBU.