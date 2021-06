Nikkie de Jager vertelt in een video op haar YouTube-kanaal NikkieTutorials dat tijdens de familieshow in aanloop naar de grote finale van het Eurovisie Songfestival bijna haar jurk kapotgescheurd was.

Bij de opening van de finale zongen presentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit een versie van het nummer Venus.

De Jager was verantwoordelijk voor het gesproken deel van de opening, waarna ze naar de andere kant van de zaal moest rennen voor de grote onthulling van het presentatieteam.

"Nadat ik mijn deel had gedaan, moest ik de trap afrennen en helemaal om het hoofdpodium heen naar achteren toe rennen", vertelt de make-upartieste. "Dan weer een paar trappen op en uitademen, zodat ik op tijd was voor de grote onthulling van het moment waarop de presentatoren naar buiten kwamen. Ik had veertig seconden om dat te doen", aldus De Jager.

Tijdens de familieshow in de middag, enkele uren voor de finale, ging het echter mis. "Iemand stapte op die roze jurk", zegt de presentatrice. "Terwijl ik aan het rennen was om op tijd op m'n plekje aan te komen, hoorde ik: 'scheur' en ik dacht dat de hele jurk kapotgescheurd was."

Gelukkig viel het mee, zegt ze. "Alleen de halve rug kwam los, maar ik deed dus wel een hele show met een halve jurk. Gelukkig nam niemand er foto's van!"