De European Broadcasting Union (EBU), de koepel die het Eurovisie Songfestival organiseert, zegt dat er alleen in Nederland problemen waren met het uitbrengen van de stemmen.

Honderden mensen klaagden na de finale op sociale media dat ze een melding hadden gekregen dat hun stem niet was meegeteld, terwijl die wel op tijd was uitgebracht. Het probleem lag bij een van de telecombedrijven, laat de EBU zondag weten in een verklaring.

"We begrepen dat er in Nederland een probleem was bij een van de Nederlandse telecombedrijven, waardoor stemmen niet op tijd door het netwerk werden verwerkt en op tijd konden worden doorgegeven. We betreuren de teleurstelling die dit heeft veroorzaakt, maar het lag buiten de macht van de EBU", laat de koepel weten.

Alle stemmen die wel zijn binnengekomen zijn gecheckt en gecontroleerd, benadrukt de EBU. "En we zijn tevreden dat we een valide uitslag hebben. We vinden het mooi dat er in heel Europa zoveel is gestemd door het publiek dat graag wilde bijdragen aan het evenement."

Veel mensen delen afbeeldingen van een bericht dat zij terugkregen met de mededeling dat de stem niet telde, ondanks het feit dat zij ruim voordat de lijnen van de liedjescompetitie sloten gestemd hadden. Degenen van wie de stemmen niet zijn meegenomen, kregen pas uren later het bericht dat de voting al was afgelopen.

De website DroidApp meldde dat er van zijn redactie maar één stem geldig is verklaard, terwijl alle stemmen tegelijkertijd waren uitgebracht via het nummer 9090. DroidApp beweert dat er uit zijn inventarisatie blijkt dat honderden stemmen niet zijn meegeteld. Ook een inventarisatie van presentator Arjen Lubach op Twitter leverde veel voorbeelden op.

Winnaar won vooral dankzij publieksstemmen

De winnaar, de Italiaanse band Maneskin, won vooral dankzij het grote aantal publieksstemmen. De meeste stemmers ontvingen de berichtjes dat hun sms niet was meegeteld pas in de loop van de nacht.

Hoe vaak er in totaal is gestemd, is nog niet bekend. Iedereen mocht maximaal twintig stemmen uitbrengen.

De Nederlandse inzending, artiest Jeangu Macrooy met zijn nummer Birth Of A New Age, was goed voor de 23e plek. In totaal deden 26 landen mee aan de finale.