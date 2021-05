The New York Times heeft een artikel gewijd aan Jeangu Macrooy, de zanger die Nederland zaterdag vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. De krant prijst het optreden van Macrooy als een "Black Lives Matter-moment".

De recensent noemt het "geweldig" dat Macrooy gekozen heeft voor een lied met veel Surinaamse elementen. Zo bevat Birth of a New Age zinnen in Sranantongo, een veelgesproken Surinaamse creooltaal. De taal ontstond tijdens de slavernijperiode en was lang verboden in het land.

De tekst in het lied verwijst expliciet naar de veerkracht van mensen van kleur. In de clip worden ook rituelen uitgevoerd die bij winti horen, een traditionele Afro-Surinaamse religie.

Volgens The New York Times past Macrooy met zijn bijdrage in een lange traditie van songfestivalnummers over sociale of politieke kwesties. Nederland eindigde op de 23e plek. Het lied kreeg wel punten van de vakjury, maar het publiek kende de bijdrage van Macrooy nul punten toe. De zanger zegt in een eerste reactie bij Op1 vooral blij te zijn dat hij het heeft mogen meemaken.