Zanger Damiano David van de Italiaanse groep Maneskin, die zaterdagavond in Rotterdam het Eurovisie Songfestival won, ontkent drugs te hebben gebruikt tijdens de uitslagen. Op Instagram Stories schrijft de groep bereid te zijn zich te laten testen op drugsgebruik.

"We zijn geschokt dat sommige mensen beweren dat Damiano drugs gebruikt. We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt", aldus de Italiaanse rockgroep. "We zijn bereid ons te laten testen, want we hebben niets te verbergen. Wij zijn hier om onze muziek te spelen en zijn erg blij met de winst van het Eurovisie Songfestival."

Op sociale media werd gesuggereerd dat leadzanger David tijdens de uitslagen cocaïne zou hebben gesnoven, omdat het op beelden leek alsof hij naar de tafel boog en een snuifbeweging maakte.

Tijdens de persconferentie na afloop van het muziekfestival benadrukte David ook al geen drugs te hebben gebruikt tijdens de show. "Ik doe niet aan drugs", zei de 22-jarige zanger. Het is onduidelijk of de groep zich ook daadwerkelijk laat testen.

Maneskin kreeg zaterdagavond tijdens de muziekwedstrijd in Rotterdam de meeste punten voor hun liedje Zitti e Buoni. Het is de derde keer dat Italië het Eurovisie Songfestival wint.