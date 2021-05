Jeangu Macrooy vindt het jammer dat hij op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam niet hoger is geëindigd dan een 23e plek. Maar de zanger zegt in een eerste reactie bij Op1 vooral blij te zijn dat hij het heeft mogen meemaken.

"Natuurlijk is het een teleurstelling als je niet hoog eindigt, maar het was zo'n avontuur en ik ben zo blij. Met het hele team en alles. Het was echt een droom die uitkwam", aldus de zanger in de nacht van zaterdag op zondag.

Macrooy ontving voor Birth Of A New Age nul punten van de televoters en elf punten van de internationale jury's. Toch is de zanger heel blij met hoe alles is gegaan.

"Ik heb echt m'n allerbest gegeven, mijn hele team heeft dat gedaan", aldus de zanger, die op een gegeven moment doorhad dat een veel hogere plek er niet in zou zitten. "Maar ik was wel echt heel blij voor Italië. Ik heb echt staan springen voor Italië."

Macrooy noemt het een zegen dat het Eurovisie Songfestival, met alle maatregelen, dit jaar wel heeft plaats kunnen vinden, nadat het in 2020 niet doorging. "Ik heb mijn verhaal kunnen vertellen, daar ben ik heel blij mee."