Jeangu Macrooy mag zaterdagavond laten zien wat hij in zijn mars heeft tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Daarnaast is er met de Utrechtse Stefania, die voor Griekenland op het podium staat, nog een Nederlands tintje aan de wedstrijd. Volg alles over de finale, die om 21.00 uur begint, in dit liveblog.

Welkom bij het liveblog van de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy, waarin Jeangu Macrooy vanavond als 23e aantreedt (rond 22.40 uur). Mijn naam is Sjan Verhoeven en ik houd je vanavond op de hoogte van de optredens, de uitslag en al het andere nieuws rond het Songfestival! Het commentaar wordt vanavond verzorgd door Cornald Maas en Sander Lantinga. Zij zitten in de nok van Ahoy in een commentaarhokje. Dit zien de commentatoren tijdens het Songfestival De bookmakers geven Jeangu overigens niet een hele grote kans om te winnen: momenteel staat hij op de 22e plek (van in totaal 26 deelnemers). De voorspelde top drie bestaat uit Italië, Frankrijk en Malta. Hoe de bookmakers bij hun voorspellingen komen, kun je in deze video zien. Welke andere bijzondere optredens voorbijkomen, kun je in dit artikel nog eens teruglezen. Ga vast klaarzetten voor een immense maan en enorme trompetten op het podium en mooie gastoptredens van onder anderen Glennis Grace en Afrojack. Jeangu is helemaal klaar voor zijn optreden van vanavond, liet hij eerder vandaag aan onze verslaggever Lara Zevenberg weten. Hij had goed geslapen en zit vol adrenaline!