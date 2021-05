Jeangu Macrooy mag zaterdagavond laten zien wat hij in zijn mars heeft tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Daarnaast is er met de Utrechtse Stefania, die voor Griekenland op het podium staat, nog een Nederlands tintje aan de wedstrijd. Volg alles over de finale, die om 21.00 uur begint, in dit liveblog.

Welkom bij het liveblog van de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy, waarin Jeangu Macrooy vanavond als 23e aantreedt (rond 22.40 uur). Mijn naam is Sjan Verhoeven en ik houd je vanavond op de hoogte van de optredens, de uitslag en al het andere nieuws rond het Songfestival! Beluister Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert Geike Arnaerts is in Nederland vooral bekend van haar duet Zoutelande met BLØF. Vorig jaar zou de band ook al gaan, maar toen was Luka Cruysberghs nog de zangeres. Zij werd in het afgelopen jaar vervangen door Geike Arnaerts, die tot 2008 bij de band zat. Dan België. Ook over België hadden de bookmakers lange tijd twijfels of ze wel de finale zouden halen. Het lukte de band Hooverphonic uiteindelijk toch met het nummer The Wrong Place. Ze heeft alle hoge noten gehaald, well done! Let vooral op het einde! In het laatste refrein haalt Alene een noot die de boeken in gaat als de hoogste ooit gehaald tijdens het Songfestival. Alene won vorig jaar de talentenjacht waarin het bepaald werd wie het ticket naar het Songfestival kreeg. De Israëlische omroep besloot haar aan te houden als kandidaat voor dit jaar. Hoewel de bookmakers dachten dat Israel dit jaar de finale niet zou halen, zien we zangeres Eden Alene nu toch terug met het nummer Set Me Free. Albanië heeft de vijfde plaats tot nu toe als hoogste resultaat ooit op het Songfestival. Bookmakers verwachten dan ook niet dat Albanië een rol van betekenis gaat spelen, maar aan Peristeri zal het niet liggen. Ze geeft vocaal alles op het nummer Karma. Anxela Peristeri uit Albanië moet als tweede optreden, wat historisch gezien niet gunstig is. Nog nooit won er iemand vanuit die startpositie. Twee jaar terug kregen Albanië deze plek ook al aangewezen. Het nummer wordt op Twitter al regelmatig vergeleken met een aantal hits van Lady Gaga, zoals Bad Romance en Alejandro. De zangeres wist de finale te bereiken vanuit de eerste halve finale. In Cyprus is niet iedereen daar even blij mee. De orthodoxe kerk zegt namelijk dat het "satanistische" nummer de duivel aanbidt. Cyprus is zoals gezegd de eerste van vanavond! Cyprus stuurt voor het derde jaar op rij een dame met een aanstekelijk popnummer. Dit jaar is het de beurt aan Elena Tsagrinou met het nummer El Diablo. Chantal Janzen geeft weer de nodige uitleg in het Frans en dat wordt, net als bij de halve finales, met luid gejuich ontvangen. Jeangu wordt met luid gejuich ontvangen bij de vlaggenparade. Hij ziet er ontspannen uit. We beginnen met de vlaggenparade, waarbij alle deelnemers voorbijkomen, en een lied dat wordt gezongen door de presentatoren: een bewerking van Venus van Shocking Blue. Songfestival: Stefania is hees en presentatoren gaan zingen Daar gaan we! Ahoy is gevuld met 3.500 uitzinnige toeschouwers. De presentatoren staan de hele week al in de meest fantastische creaties op het podium. Nikkie de Jager geeft daarmee ook een statement af, vertelde ze aan onze verslaggever Lara Zevenberg. Nog een kleine tien minuten voor het feest losbarst! Het commentaar wordt vanavond verzorgd door Cornald Maas en Sander Lantinga. Zij zitten in de nok van Ahoy in een commentaarhokje. Dit zien de commentatoren tijdens het Songfestival De bookmakers geven Jeangu overigens niet een hele grote kans om te winnen: momenteel staat hij op de 22e plek (van in totaal 26 deelnemers). De voorspelde top drie bestaat uit Italië, Frankrijk en Malta. Hoe de bookmakers bij hun voorspellingen komen, kun je in deze video zien. Welke andere bijzondere optredens voorbijkomen, kun je in dit artikel nog eens teruglezen. Ga vast klaarzetten voor een immense maan en enorme trompetten op het podium en mooie gastoptredens van onder anderen Glennis Grace en Afrojack. Jeangu is helemaal klaar voor zijn optreden van vanavond, liet hij eerder vandaag aan onze verslaggever Lara Zevenberg weten. Hij had goed geslapen en zit vol adrenaline!