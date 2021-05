Jeangu Macrooy heeft zaterdagavond laten zien wat hij in zijn mars heeft tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Daarnaast was er met de Utrechtse Stefania, die voor Griekenland op het podium staat, nog een Nederlands tintje aan de wedstrijd. Volg alles over de finale in dit liveblog.

Alle deelnemers hebben gezongen, het is tijd om te stemmen! De helft van de punten is echter al vergeven. In dit stuk leggen we uit hoe dat werkt. De Franse journalisten denken dat Frankrijk wint, de Italiaanse dat Italië wint. Nog even afwachten! Ook Italiaanse journalisten zingen uit volle borst mee Het is de derde keer in de geschiedenis dat San Marino deel uitmaakt van de grote finale van het Songfestival. Voor Senhit is het de tweede keer dat ze naar het Songfestival gaat. In 2011 lukte het haar echter niet om de finale te halen. En die eer is aan San Marino, die zangeres Senhit stuurt met het nummer Adrenalina. Ze wordt hierbij bijgestaan door de Amerikaanse rapper Flo Rida, bekend van hits als Low en Whistle. Nog slechts één nummer te gaan in de finale. Tusse heeft een reputatie hoog te houden, want Zweden heeft sinds 2013 de top tien van de finale niet meer gemist. Zowel in 2012 als in 2015 wisten ze te winnen. Tusse is negentien jaar oud en werd geboren in Congo. De Zweedse inzending Voices van Tusse wist de op een na meeste streams binnen te harken. Ook hij won in eigen land een lange voorronde, waardoor ook hij in eigen land veel geluisterd is.

Griekenland

Italië

Zwitserland

IJsland

Anders Het nummer is van de inzendingen van dit jaar veruit het meest geluisterd op Spotify, maar dit komt ook door het succes in eigen land. De band wist in eigen land het prestigieuze Sanremo festival te winnen, waardoor ze de kans kregen ook naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Door met Italië, een van de kanshebber voor de titel! Het land wordt vertegenwoordigd door de band Maneskin met het nummer Zitti E Buoni. Macrooy staat samen met zijn tweelingbroer op het podium. Macrooy zingt in het refrein een zin in het Sranantongo, die zoveel betekent als: Je kunt me niet breken. Hij werd vorig jaar al intern geselecteerd met zijn nummer Grow. Nu zingt hij Birth of a New Age. Daar komt 'ie dan, Jeangu Macrooy! Even terug naar de persruimte tijdens het optreden van Barbara Pravi. Franse pers gaat los tijdens optreden Barbara Pravi Noorwegen - KEiiNO - Spirit in the Sky (Songfestival 2019) Tix wist de Noorse voorronde de band KEiiNO te verslaan. KEiiNO wist in 2019 nog de televote op het Songfestival te winnen met het nummer Spirit In The Sky. TIX heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Vanwege de tics die hij heeft door de aandoening werd hij als kind gepest en Tics genoemd. Daarom heeft hij TIX als artiestennaam gekozen. Tix heeft in zijn thuisland al verschillende nummer 1-hits op zijn naam staan. De titel van zijn nummer Fallen Angel beeldt hij op het podium uit met grote vleugels. De Noorse zanger Tix verklaart in Ahoy dus al twee weken lang zijn liefde voor zijn tegenstander en collega uit Azerbeidzjan. Nu mag hij direct na haar optreden. We zitten inmiddels bij optreden nummer 21, dus Jeangu is echt bijna aan de beurt! Azerbeidzjan doet sinds 2008 mee en wist al zeven keer de top tien te halen, waarvan een overwinning in 2011. Alleen in 2018 werd de finale niet gehaald. Mata Hari werd geschreven door een team van Nederlandse liedjesschrijvers. Zangeres Efendi werd vorig jaar al voor Azerbeidzjan geselecteerd om naar het Songfestival te gaan. Ze brengt het nummer Mata Hari ten gehore, wat niet veel anders klinkt dan haar nummer Cleopatra van vorig jaar. Het Franse optreden wordt zonder veel effecten gebracht en draait vooral om Pravi en haar stem. Ze zingt een chanson die is geïnspireerd op artiesten als Edith Piaf, Jacques Brel en Charles Aznavour. Het nummer het Voilà en gaat over een zangeres die enkel wil dat haar stem gehoord wordt. Dan Frankrijk! De Franse zangeres Barbara Pravi behoort vanaf het moment dat ze de nationale finale won tot een van de favorieten van het Songfestival. Het optreden van Oekraïne valt bij de fans in Ahoy elke keer goed in de smaak en wordt onder luid applaus ontvangen. De originele versie van het nummer was meer dan vier minuten lang wat in strijd is met de Songfestival-regels. Het nummer werd flink versneld teruggebracht naar drie minuten. Oekraïne stuurt de band Go_A met het nummer Shum. De zangeres van de band miste vorige week nog haar tweede repetitie, omdat ze in quarantaine moest wegens ziekteverschijnselen. Sindsdien miste ze geen optreden. Als dit lukt is het pas de derde keer dat het land de top 10 haalt in 21 deelnamen. De hoogste notering was zesde in 2006.