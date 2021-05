Jeangu Macrooy mag zaterdagavond laten zien wat hij in zijn mars heeft tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Daarnaast is er met de Utrechtse Stefania, die voor Griekenland op het podium staat, nog een Nederlands tintje aan de wedstrijd. Volg alles over de finale, die om 21.00 uur begint, in dit liveblog.

Welkom bij het liveblog van de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy, waarin Jeangu Macrooy vanavond als 23e aantreedt (rondĀ 22.40 uur). Mijn naam is Sjan Verhoeven en ik houd je vanavond op de hoogte van de optredens, de uitslag en al het andere nieuws rond het Songfestival! Jendrik staat op tegen (online) haat, waarin hij regelmatig herhaalt geen haat te voelen. Volgens de bookmakers maakt hij net als Spanje kans op de laatste plaats tijdens dit Songfestival. Ben Dolic, die vorig jaar intern werd geselecteerd, werd niet teruggevraagd. Dan Duitsland.Ā Zanger Jendrik werd dit jaar intern geselecteerd door de Duitse omroep om het land op het Songfestival te vertegenwoordigen. Commentatoren Sander Lantinga en Cornald Maas vertelden eerder deze week bij Op1 dat de Moldavische delegatie niet blij was met het negatieve commentaar dat Lantinga op het optreden gaf. Voor Gordienko is het niet de eerste keer dat ze op het Songfestival staat. In 2006 deed de zangeres ook al eens mee met het nummer Loca en eindigde toen 20e. De Moldavische zangeres Natalia Gordienko wist zich in de tweede halve finale voor de eindstrijd te plaatsen met haar uptempo nummer Sugar. Stefania heeft alleen oog voor zanger van Spanje tijdens zijn optreden De maan die je achter hem ziet zweven is een grote opblaasbal die niet in de veertig seconden voor een optreden opgeblazen kan worden. Daarom treedt Spanje na de korte pauze op. Vorig jaar werd hij intern geselecteerd door de Spaanse omroep en dit jaar gaat hij in de herkansing. Hij zingt zijn lied Voy A Quedarme voor zijn overleden oma. De Spaanse zanger Blas CantĆ³ heeft al geschiedenis met het Songfestival. In 2004 deed hij mee aan de Spaanse voorronde voor het Junior Songfestival en in 2011 probeerde hij het al eens voor Eurovisie met de boyband Auryn. Welke inzending is tot nu toe jouw favoriet? Griekenland

Malta

Zwitserland

IJsland

Portugal

anders Bij de bookmakers staat dit nummer momenteel op de zesde plek. Zijn nummer van vorig jaar ging over zijn pasgeboren kindje, in de bijdrage van dit jaar zingt Dadi over zijn relatie met zijn vrouw, die ook in de band zit. De band besloot toen niet zonder hem het podium op te gaan. Het optreden van vanavond is de tweede repetitie die afgelopen week werd opgenomen. Afgelopen woensdag testte een van de bandleden positief waardoor hij in quarantaine moest. IJsland gold vorig jaar als favoriet op het Eurovisie Songfestival voordat het geannuleerd werd. Het nummer Think About Things van Dadi Freyr werd toen al een internationaal hitje. Dit jaar probeert hij het nog eens met 10 Years. Songfestivaldeelnemer IJsland in tranen om missen liveshows Zwitserland gold als een van de grote favorieten, maar zakte wat weg na de repetities, omdat de bookmakers blijkbaar aan zijn choreografie moesten wennen. Inmiddels is Zwitserland terug op de vijfde plaats. Hardy was ook verantwoordelijk voor het produceren van Arcade van Duncan Laurence. Voor de finale werd bekend dat Zwitserland een van de drie Marcel BezenƧon Awards heeft gewonnen. De Zwitsers pakten met Tout l'Univers, geschreven door de Nederlander Wouter Hardy, de Composer Award voor best gecomponeerde songfestivalliedje van dit jaar. Stefania werd vorig jaar al intern geselecteerd als Griekse kandidaat en mag het dit jaar nog eens proberen. Met het nummer Last Dance speelt ze in op de revival van de pop uit de jaren tachtig, door artiesten als Dua Lipa. Ze is 18 jaar en daarmee de jongste deelnemer. Stefania deed al eens mee aan The Voice Kids, vertegenwoordigde Nederland in 2016 op het Junior Songfestival met de meidengroep Kisses en speelde een rol in de serie Brugklas. Stefania gebruikt green screen tijdens optreden Songfestival Een Nederlands tintje dan, met de Utrechtse Stefania die zingt voor Griekenland. ZijĀ bereikte donderdag tijdens de tweede halve finale onder luid gejuich van de Nederlandse fans de finale. Het is lang geleden dat het Verenigd Koninkrijk een succes boekte op het Eurovisie Songfestival. De laatste keer dat de top 5 (of top 10) werd gehaald was in 2009. James Newman zingt het nummer Embers en wordt op het podium bijgestaan door een hele hoop trompetten. Verslaggever Lara Zevenberg sprak hem eerder. James Newman laat dagelijks bakken met ijsblokjes bij hotel bezorgen We gaan verder metĀ Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door de zanger James Newman. Hij is de broer van John Newman, die in Nederland enkele hits scoorde, waaronder met het nummer Love Me Again. Nikkie de Jager: 'Blij dat we elke show vier keer doen' Nikkie de Jager krijgt al de hele week complimenten over haar presentatie skills en staat ook nu op het podium alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In het nummer zingen de dames over dat ze niet gaan wachten tot ze versierd worden, maar zelf op een man afstappen als ze hem leuk vinden. Een van de drie zangeressen, Sanja Vucic, vertegenwoordigde ServiĆ« in 2016 ook al eens. Ze werd toen negentiende. ServiĆ« wordt dit jaar vertegenwoordigd door de meidengroep Hurricane die ook wel de Servische Pussycat Dolls worden genoemd. Ze zingen hun nummer Loco Loco in hun eigen taal. Portugal - The Black Mamba - Love Is On My Side De band schreef het nummer over een vrouw die in Amsterdam in de prostitutie belandt. Portugal wordt vertegenwoordigd door de groep The Black Mamba met het nummer Love Is On My Side, die via de tweede halve finale de eindstrijd wisten te bereiken.