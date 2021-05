Jeangu Macrooy heeft zaterdagavond laten zien wat hij in zijn mars heeft tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Daarnaast was er met de Utrechtse Stefania, die voor Griekenland op het podium staat, nog een Nederlands tintje aan de wedstrijd. Volg alles over de finale in dit liveblog.

Welkom bij het liveblog van de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy, waarin Jeangu Macrooy vanavond als 23e heeft gezongen. Momenteel worden de punten van de jury voorgelezen, daarna volgt de televoting. Mijn naam is Sjan Verhoeven en ik houd je vanavond op de hoogte van de optredens, de uitslag en al het andere nieuws rond het Songfestival! Nog tien landen te gaan en we weten wie dit Songfestival wint. Finland staat nu bovenaan. Litouwen maakt een enorme sprong dankzij de televoting en springt nu naar de derde plek. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje - allemaal landen die direct waren geplaatst voor de finale - hebben 0 punten gekregen bij de televoting. Dat is erg uitzonderlijk. Dan volgt nu de televoting! Alle landen hebben nu de punten van de jury doorgegeven, en de top drie ziet er als volgt uit: Zwitserland, Frankrijk en Malta. Maar alles ligt dicht bij elkaar in de top vijf en de televoting kan nog alles veranderen. 22 van de 39 landen hebben nu de punten van de jury voorgelezen. Nederland heeft er weer twee punten bij en staat bij de laatste drie samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zwitserland, Frankrijk en Malta vormen de top drie momenteel. De eerste drie punten voor Nederland zijn binnen! Vooralsnog heeft Nederland nul punten en gaat Zwitserland aan de leiding, gevolgd door Frankrijk en Italië. Maar dit zijn slechts de punten van de jury, straks volgt nog de televoting. Eigenlijk zou Duncan Laurence namens Nederland de punten van de jury uitdelen, maar omdat dit vanuit de zaal gebeurt, kan hij dat uiteraard niet doen. Romy Monteiro neemt het van hem over. Per land volgt nu de uitslag van de jury. De lijnen zijn gesloten! Hij zingt zijn winnende nummer van twee jaar geleden, Arcade, gevolgd door het nieuwe nummer Stars. Daarom worden opnamen gebruikt van zijn repetitie van afgelopen week. Dan een verdrietig moment. Duncan Laurence zou nu eigenlijk live optreden, maar werd positief getest op het coronavirus. Als je wil stemmen: je hebt nog een paar minuten! Vanaf het dak van hotel New York treden nu oud-deelnemers op! Nog één laatste keer volgt een overzicht van alle inzendingen van vanavond. Zometeen volgt een optreden van oud-winnaars van het Songfestival, onder wie Sandra Kim. Aan Lara Zevenberg vertelde de Belgische zangeres onlangs dat ze haar liedje J'aime La Vie nog altijd zingt, maar niet altijd met plezier. De lijnen zijn nog steeds open, je kunt stemmen (maar niet op Nederland)! We kijken nu naar een video van Edsilia Rombley die met oud-winnaars rondrijdt in de auto (opgenomen vóór corona). Afrojack vertelde eerder aan onze verslaggever dat hij het Songfestival zwaar ondergewaardeerd vindt. Het duurt nog even voor we weten wie er wint vanavond, daarom tijd voor vermaak. Nu een optreden van Wulf, Afrojack en Glennis Grace. Oké, nog één laatste poll dan. Wie gaat er winnen?! Italië

Frankrijk

Malta

Finland

Nederland

Anders Alle deelnemers hebben gezongen, het is tijd om te stemmen! De helft van de punten is echter al vergeven. In dit stuk leggen we uit hoe dat werkt. De Franse journalisten denken dat Frankrijk wint, de Italiaanse dat Italië wint. Nog even afwachten! Ook Italiaanse journalisten zingen uit volle borst mee Het is de derde keer in de geschiedenis dat San Marino deel uitmaakt van de grote finale van het Songfestival. Voor Senhit is het de tweede keer dat ze naar het Songfestival gaat. In 2011 lukte het haar echter niet om de finale te halen. En die eer is aan San Marino, die zangeres Senhit stuurt met het nummer Adrenalina. Ze wordt hierbij bijgestaan door de Amerikaanse rapper Flo Rida, bekend van hits als Low en Whistle. Nog slechts één nummer te gaan in de finale. Tusse heeft een reputatie hoog te houden, want Zweden heeft sinds 2013 de top tien van de finale niet meer gemist. Zowel in 2012 als in 2015 wisten ze te winnen. Tusse is negentien jaar oud en werd geboren in Congo. De Zweedse inzending Voices van Tusse wist de op een na meeste streams binnen te harken. Ook hij won in eigen land een lange voorronde, waardoor ook hij in eigen land veel geluisterd is. Weer even een kleine poll tussendoor! Wie is jouw favoriet tot nu toe? Nederland

Griekenland

Italië

Zwitserland

IJsland

Anders Het nummer is van de inzendingen van dit jaar veruit het meest geluisterd op Spotify, maar dit komt ook door het succes in eigen land. De band wist in eigen land het prestigieuze Sanremo festival te winnen, waardoor ze de kans kregen ook naar het Eurovisie Songfestival te gaan.