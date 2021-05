Italië heeft de 65e editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen met Zitti e Buoni van Maneskin. Jeangu Macrooy werd met Birth of a New Age namens Nederland 23e.

In totaal won Italië 524 punten: 206 van de jury, 318 van de televisiekijkers. Frankrijk werd tweede met in totaal 499 punten, Zwitserland werd derde met 432 punten.

Het is de derde Songfestivalwinst voor Italië: dat gebeurde in 1964 voor het eerst met Non ho l'età van Gigliola Cinquetti. In 1990 won het land met Insieme van Toto Cutugno. In 2019 kwam Italië heel dichtbij, toen Soldi van Mahmood tweede werd.

De eerste twaalf punten van de avond werden door Israël uitgedeeld aan Zwitserland, het land dat aan het einde van de juryvoting ook eerste stond. Nederland deelde twaalf punten aan Frankrijk uit.

Uitslag Eurovisie Songfestival 2021 Italië - 524 punten

Frankrijk - 499 punten

Zwitserland - 432 punten

IJsland - 378 punten

Oekraïne - 364 punten

Geen kijkerspunten voor Jeangu Macrooy

De eerste drie punten voor Nederland waren afkomstig van de Oostenrijkse jury. Daarna moest gewacht worden tot het twintigste land voor de volgende punten. Opvallend was dat België Nederland helemaal geen punten gaf, Nederland gaf België zes punten. Voor Jeangu Macrooy bleven de douze points ook uit.

In totaal won Nederland elf punten van de internationale jury's, maar punten van het publiek bleven uit. Het Verenigd Koninkrijk bleef op 0 punten staan: zowel de jury's als de televoters stemden niet voor James Newman. Ook Duitsland ontving 0 punten van de kijkers thuis, net als Spanje.