Vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival, maar de artiesten en presentatoren hebben 'm al drie keer helemaal doorgelopen. Dat ging eigenlijk zonder grote problemen. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de allerlaatste Songfestival-dag.

Jeangu Macrooy stond vanochtend al helemaal klaar om het podium op te gaan. De zanger praatte nog even met de Nederlandse pers en vertelde aan NU.nl heel veel zin te hebben in de avond en zeker voor de winst te gaan. Vrijdag heeft hij de helft van de punten al binnen kunnen slepen vanwege de juryvoting en daar had hij een goed gevoel over: na het optreden kwam hij helemaal gelukkig het podium af.

Duncan Laurence zou eindelijk zijn trofee overhandigen, maar doordat de zanger besmet is met het coronavirus komt hij niet naar Ahoy. Via Instagram laat hij weten dat heel erg jammer te vinden. "Ik ben heel erg verdrietig dat ik er niet kan zijn, ik heb hier twee jaar naar uitgekeken, sinds het moment dat ik de trofee won. Maar je hebt niet alles in de hand en dit zeker niet." Toch is de zanger onderdeel van de finale: zijn nummer Arcade en zijn nieuwe nummer Stars waren eerder in een repetitie al opgenomen.

Bij de repetities werd natuurlijk het hardst geapplaudisseerd voor Jeangu Macrooy maar ook Stefania kreeg het publiek enthousiast. De zangeres komt uit voor Griekenland, maar omdat ze in Utrecht woont voelt het voor veel mensen toch alsof Nederland twee keer op het podium staat.

26 landen doen vanavond een gooi naar de winst en dus wordt het een lange avond: Jeangu Macrooy zingt als 23e en is pas om 22.40 uur te zien. Daarna is er alle tijd om te stemmen en zien we onder anderen Afrojack en Glennis Grace op het podium. In de repetitie was de show rond 0.45 uur afgelopen dus het wordt nog een lange avond.

De bookmakers gokken erop dat Italië met de winst naar huis gaat. Ook Frankrijk, Malta en Oekraïne maken volgens hen nog kans, maar daarna worden de percentages steeds lager. Jeangu Macrooy zou eindigen op de 22e plek.