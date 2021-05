Stefania Liberakakis, de achttienjarige Utrechtse die namens Griekenland meedoet aan het Eurovisie Songfestival, is vaker opgezocht op Google dan Jeangu Macrooy, die Nederland vertegenwoordigt. Zangeres Manizha uit Rusland is wereldwijd gezien de meest gegoogelde deelnemer, blijkt uit gegevens van Google Trends.

In Malta, IJsland en Gambia lijkt Macrooy het populairst: in deze landen (buiten landen waar Nederlands wordt gesproken) wordt de Amsterdammer het vaakst opgezocht in de zoekmachine.

Nederlanders willen (nog) meer weten over presentatoren Chantal Janzen en Nikkie de Jager, die in de afgelopen week een stuk vaker werden gegoogeld.

Ook naar Davina Michelle is het publiek nieuwsgierig. Vlak na haar optreden tijdens de eerste halve finale is een enorme piek in het aantal zoekopdrachten naar de zangeres te zien.

1 Nederlandse Stefania zingt nummer van haar favoriet Spanje

De meest opgezochte Songfestival-kandidaten wereldwijd 1. Manizha (Rusland)

2. Rafal (Polen)

3. Maneskin (Italië)

4. Tusse (Zweden)

5. TIX (Noorwegen)

De Nederlandse danseres Mata Hari is al ruim honderd jaar niet meer onder ons, maar is ineens wel een enorm populaire zoekterm op Google. Dat komt door Efendi, die namens Azerbeidzjan op het Songfestival optreedt met haar populaire liedje Mata Hari.

Ook heeft Google op een rij gezet welke vragen mensen het vaakst stellen omtrent het Songfestival. Het benieuwdst zijn mensen hoe laat het begint (antwoord: 21.00 uur). Ook willen ze weten wanneer het plaatsvindt en waarom Australië eigenlijk mag meedoen (dat mag sinds het land wegens het zestigjarige jubileum van het Songfestival een speciale uitnodiging kreeg).

Omdat het van beide kanten beviel, doet Australië nog steeds mee. Dit jaar heeft het voor het eerst de finale niet gehaald. Zangeres Montaigne behoorde tijdens de halve finale niet tot de acts met de meeste stemmen.

De Russische deelneemster Manizha, die zaterdagavond ook op het podium staat. De Russische deelneemster Manizha, die zaterdagavond ook op het podium staat. Foto: BrunoPress

Populairste acts in Nederland (volgens Google) 1. Stefania (Griekenland)

2. Jeangu Macrooy (Nederland)

3. Hooverphonic (België)

4. Tusse (Zweden)

5. TIX (Noorwegen)