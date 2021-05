Lichtblauw, wit en lichtroze: dat zijn de kleuren van de transvlag. Die kleuren zijn in iedere outfit die Nikkie de Jager draagt tijdens de halve finales van het Eurovisie Songfestival verwerkt. Ook in de finale ontbreekt de verwijzing naar de vlag niet.

"Het is zo belangrijk omdat dit het grootste podium van Europa en bijna wel van de wereld is. Er gaan meer dan 190 miljoen mensen kijken en misschien dit jaar nog wel meer dan ooit. En ik ben zo trots op wat ik heb mee mogen maken en op de community. Dat moet ik dan een podium geven, dat kan niet anders", aldus de presentatrice in gesprek met NU.nl.

In de eerste halve finale zaten in de split van David Laport lichtroze, witte en lichtblauwe stroken. De tweede halve finale droeg De Jager een jurk van MAISON the FAUX met diamanten in kleuren van de transvlag.

"Het begon bij één jurk waarvan ik dacht: het is wel mooi als we dat doen. Maar toen ik dat zag, wilde ik het bij elke jurk doen. Vanavond zie je op mijn linkerborst in kleine diamantjes de kleuren ook terugkomen."

De subtiele verwijzing in de finalejurk. Foto: Instagram/NikkieTutorials