Fans hebben er twee jaar op moeten wachten, maar zaterdag is daar dan eindelijk de finale van de 65e editie van het Eurovisie Songfestival. Het belooft een speciale editie te worden, met onze eigen zingende presentatoren, een opblaasmaan, een Franse chanson en natuurlijk Jeangu Macrooy.

Macrooy is als 23e te zien tijdens de finale en dus kun je ook de televisie pas rond 22.40 uur aanzetten, maar dan mis je voor Birth of a New Age een heleboel andere bijzondere optredens, waaronder een van de presentatoren.

Want ja, ook Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley zingen een liedje tijdens de opening van de finale. Nikkie de Jager draagt een stukje spoken word voor en haar drie collega's zingen samen een stukje van Venus van Shocking Blue - allemaal één zinnetje solo, waarna ze samenkomen op het grote podium.

De finale wordt vurig gestart én geëindigd met de inzendingen van Cyprus en San Marino. Elena Tsagrinou van Cyprus opent (voor vlammende letters) met haar nummer over de duivel en Senhit uit San Marino sluit de wedstrijd af met een waar vuurwerkspektakel.

Afrojack, Glennis Grace en Wulf verzorgen samen een finaleoptreden waarbij hits als Hero, Ten Feet Tall en Titanium zijn gebundeld in een optreden met een orkest en tientallen dansers op het podium.

Duncan Laurence is niet live in Ahoy vanwege zijn coronabesmetting, maar is wel een belangrijk onderdeel van deze finale. De man die het Eurovisie Songfestival naar Nederland bracht, zingt nog één keer op dat podium, in een eerder opgenomen video. Van die allereerste hit gaat hij feilloos over naar wat zijn volgende moet worden: het nummer Stars.

Oud-winnaars als Lordi, Helena Paparizou en Sandra Kim geven een optreden vanaf de daken van Rotterdam. Ook Mans Zelmerlöw, Lenny Kuhr en Teach-In zingen een klein stukje van hun winnende nummers.

Tot het laatste moment blijft het spannend, want waar de bookmakers in voorgaande jaren vrij zeker van hun zaak waren, lijkt het dit jaar echt nog open te liggen wie de wedstrijd gaat winnen. Toch maar de hele puntentelling afwachten dus.