Tijdens de eerste repetitie van de finale van het Eurovisie Songfestival is gebleken dat Duncan Laurence via een eerder opgenomen repetitie toch te zien is in de show. Bij de zanger werd donderdag een coronabesmetting geconstateerd.

In de repetitie is te zien hoe hij een stuk zingt uit Arcade, het winnende liedje van twee jaar geleden, waarna het nummer overgaat in zijn nieuwe single Stars.

Presentatoren Jan Smit en Chantal Janzen vertellen in hun aankondiging over de reden voor afwezigheid van de zanger, maar tijdens de uitzending zal verder niet meteen duidelijk zijn voor de kijker dat het optreden niet live is. Zo werd dat in de halve finale ook gedaan bij de inzending van IJsland, waar een van de bandleden positief is getest.

Laurence mag niet aanwezig zijn in Ahoy na een positieve coronatest. Dat betekent dat de zanger de bokaal niet kan overhandigen aan zijn opvolger. Laurence bekijkt de finale vanuit huis.