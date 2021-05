De finale van het Eurovisie Songfestival wordt zaterdag een waar spektakel: niet alleen de 26 landen die de finale hebben bereikt treden op, maar ook de presentatoren zingen een liedje. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik vertel je alles over de bijzondere opening.

Nederlandse kijkers weten natuurlijk al dat Jan Smit, Edsilia Rombley en Chantal Janzen kunnen zingen, maar toch is het een verrassing dat ze de finale van het Songfestival beginnen met hun eigen zangkunsten. De presentatoren zingen Venus van Shocking Blue. Nikkie de Jager sluit niet aan.

Tijdens de eerste repetitie van de finale op vrijdag toonden de presentatoren voor het eerst hun outfits voor zaterdag. Janzen draagt een gouden japon van David Laport, Rombley een blauwe creatie van Tess van Zalinge, De Jager een paarse jurk van Edwin Oudshoorn en Smit een donkerblauw pak van OGER.

26 landen doen zaterdag een gooi naar de winst en Jeangu Macrooy staat pas als 23e op het podium. Tijdens de eerste repetitie ging dat hem goed af en zag de zanger er na zijn optreden tevreden uit.

Afrojack, Wulf en Glennis Grace staan als pauzeact gepland en doen dat met een medley van dancemuziek. Wulf is niet live in de zaal, maar zingt in de eerder opgenomen productie Ten Feet Tall. Glennis Grace zingt Titanium op het podium van Ahoy, terwijl Afrojack achter zijn mengpaneel staat.

Vrijdagavond is een spannend moment voor de deelnemers: de jury kijkt dan mee en bepaalt al de helft van de punten voor de finale. Zaterdagavond staat hun lot dus al voor een belangrijk deel vast.

Jeangu Macrooy is gestegen bij de bookmakers, want inmiddels staat hij op plek 21. Stefania lijkt voor Griekenland uiteindelijk toch buiten de top tien te gaan vallen en Portugal is juist flink gestegen.