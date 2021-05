The Black Mamba heeft zich weten te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival en dat deed de Portugese band op een historische manier: voor het eerst doet het land mee met een Engelstalig liedje.

Portugal doet sinds 1964 mee met het Songfestival en die allereerste keer was meteen een teleurstelling: António Calvário wist niet één punt binnen te slepen en eindigde op de allerlaatste plek. Daarna volgden betere jaren, maar tot 2017 belandde Portugal nooit in de top vijf.

Dat veranderde toen Salvador Sobral won met zijn Amar pelos dois. Een jaar later werd het Songfestival georganiseerd in hoofdstad Lissabon en zette het land de traditie voort met een Portugees nummer.

In 2003, 2005, 2006 en 2007 zaten er al wat Engelse zinnetjes tussen, maar nooit eerder was de gehele Portugese inzending Engelstalig. En dat is een bewuste keuze geweest, want in Portugal worden er nog voorrondes gehouden, waarbij het publiek van Festival da Canção mag stemmen op zijn favoriet.

De publieksfavoriet was dit keer het volledig Engelstalige Love is on my Side van The Black Mamba, een band die al veelal in het Engels zingt. In gesprek met NU.nl vertelde de zanger dat het voor de band een mooi moment was om zich internationaal op de kaart te zetten en dat ze dat toch het liefst deden op een manier die bij hen past.

Het heeft de band tot nu toe geen problemen opgeleverd: Portugal is door naar de finale en staat na de eerste keer live voor publiek in de top tien bij de bookmakers. Zaterdag zal The Black Mamba zich moeten bewijzen.