26 landen hebben zaterdagavond op het podium van het Eurovisie Songfestival gestaan. Twintig artiesten hebben zich al eerder moeten bewijzen, maar zes landen zagen we zaterdag voor het eerst. Dit is de volgorde waarop de show is verlopen.

1. Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

Elena Tsagrinou had de gelovigen van tevoren al op haar nek: de zangeres zingt dat ze haar hart aan de duivel heeft gegeven en in eigen land leidde dat tot flink wat kritische reacties. Tsagrinou lijkt zich er weinig van aan te trekken en heeft de woorden El Diablo nog eens flink aangezet op het podium.

1 Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

2. Albanië - Anxhela Peristeri - Karma

Anxhela Peristeri heeft goed geluisterd naar de kritiek op haar eerste liveoptreden met Karma, toen ze het liedje nog in het Engels zong. Net als haar voorgangers kiest de zangeres ervoor haar nummer in het Albanees te brengen. Peristeri hoopt de beste prestatie van haar land tijdens het Songfestival nu eindelijk te verbeteren: Albanië eindigde nooit hoger dan de vijfde plek.

1 Albanië - Anxhela Peristeri - Karma

3. Israël - Eden Alene - Set Me Free

Eden Alene koos in 2020 voor Feker Libi, dat ze in vier talen zong. In 2021 maakt ze het zichzelf iets makkelijker: Set Me Free telt slechts twee talen. De Israëlische zangeres houdt het dit keer bij een mix van Engels en Hebreeuws. Ze zingt hoe erg ze naar een vrij leven verlangt en dat ze het prima alleen aankan. Dat doet ze met de hoogste noot ooit gemeten tijdens het Songfestival.

1 Israël - Eden Alene - Set Me Free

4. België - Hooverphonic - The Wrong Place

Hooverphonic keert terug, maar zonder de twintigjarige Luka die vorig jaar nog in de band zat. Geike Arnaert, in Nederland ook bekend van Zoutelande, is teruggekeerd naar de band waar ze tussen 1997 en 2008 deel van uitmaakte. De bookmakers verwachtten geen finaleplek voor Hooverphonic, maar dinsdag bleken het publiek en de jury daar anders over te denken.

1 België - Hooverphonic - The Wrong Place

5. Rusland - Manizha - Russian Woman

Alles rond de Russische wedstrijd voor de Songfestival-inzending - wie er zouden meedoen en hoeveel artiesten zouden strijden om de winst - was één groot mysterie. Little Big zou in 2020 meedoen, maar besloot daar dit jaar van af te zien. Manizha won in de Russische voorronde uiteindelijk nipt met haar feministische Russian Woman, met 39 procent van de stemmen. Op het podium komt de zangeres uit een gigantische jurk.

1 Rusland - Manizha - Russian Woman

6. Malta - Destiny - Je Me Casse

Destiny wilde dit jaar een lied insturen waarop mensen eens flink konden dansen. De zangeres is geen onbekende van het Songfestival: in 2015 won ze het Junior Songfestival en in 2016 mocht ze als winnares van de kinderversie al eens op het podium van de grote wedstrijd staan. Destiny wordt getipt als een van de mogelijke kanshebbers voor de winst dit jaar.

213 Malta - Destiny - Je Me Casse

7. Portugal - The Black Mamba - Love is on my side

Het gebeurde nog niet eerder, maar Portugal heeft dit jaar gekozen voor een volledig Engelstalig nummer. Het land heeft eerder de eigen taal met het Engels gecombineerd, maar Love is on my side is een nieuwe koers voor Portugal. Dat is een heel bewuste keuze geweest: alle andere deelnemers aan de landelijke wedstrijd zongen wel in het Portugees.

1 Portugal - The Black Mamba - Love Is On My Side

8. Servië - Hurricane - Loco Loco

De schaars geklede leden van Hurricane zijn al langer populair bij Songfestival-liefhebbers, maar mogen dit jaar voor de eerste keer echt meedoen. Vorig jaar probeerden ze het al even met Hasta La Vista, dit jaar hopen ze met Loco Loco te gaan winnen. Dat doen ze in outfits die verdacht veel doen denken aan de outfits van OG3NE toen zij op het podium stonden met Lights and Shadows.

1 Servië - Hurricane - LOCO LOCO

9. Verenigd Koninkrijk - James Newman - Embers

James Newman zong een jaar geleden nog over zijn laatste adem delen met zijn geliefde en vroeg 'Iceman' Wim Hof te figureren in de clip, maar dit haar gaat de zanger voor iets totaal anders. Embers is uptempo en swingend en dat wordt extra aangezet door de gigantische trompetten achter de zanger. Dit is de eerste keer dat het publiek het totale optreden van de zanger zal gaan zien.

1 Verenigd Koninkrijk - James Newman - Embers

10. Griekenland - Stefania - Last Dance

De Utrechtse Stefania mag ook in 2021 voor Griekenland uitkomen tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat doet ze met Last Dance, waarvoor ze tijdens haar optreden gretig gebruikmaakt van de mogelijkheden met augmented reality. In de zaal danst de zangeres voor een groen scherm en op een groene trap, maar op televisie lijkt ze te zweven door een stad.

1 Griekenland - Stefania - Last Dance

11. Zwitserland - Gjon's Tears - Tout l'univers

Zwitserland was vorig jaar al favoriet bij de bookmakers, maar Gjon's Tears lijkt zichzelf te hebben overtroffen met Tout l'univers. De zanger heeft nu nog meer fans voor zich weten te winnen. Mogelijk helpt het dat hij heeft samengewerkt met dezelfde producer als Duncan Laurence: Wouter Hardy.

1 Zwitserland - Gjon's Tears - Tout l'univers

12. IJsland - Dadi og Gagnamagnid - 10 Years

IJsland werd dé winnaar van 2020 genoemd. Het aanstekelijke Think About Things stond wekenlang op nummer één bij de bookmakers, maar de band kon het nummer vanwege de pandemie niet voor een groot publiek ten gehore brengen. Ook dit jaar zit het ze niet mee: de band mag niet op het podium in Ahoy staan, omdat een van de leden met het coronavirus besmet is. Het optreden dat zaterdag te zien is, is daardoor exact hetzelfde als het optreden van donderdag, toen ook al een opname van eerder werd getoond.

195 IJsland - Dadi og Gagnamagnid - 10 Years

13. Spanje - Blas Cantó - Voy a Quedarme

Ook Spanje zien we zaterdag voor het eerst: het land betaalt meer geld aan de European Broadcasting Union dan veel andere landen en is daarom automatisch geplaatst voor de finale. Blas Cantó heeft een gigantische opblaasmaan achter zich, waardoor zijn optreden in ieder geval visueel spannend is.

1 Spanje - Blas Cantó - Voy a quedarme

14. Moldavië - Natalia Gordienko - Sugar

Ook Natalia Gordienko is ook een oude bekende voor de Songfestival-fan: de zangeres deed in 2006 ook mee. De snoepjes die ze in de clip gebruikt, heeft ze in Moldavië gelaten, maar de lange uithaal is wel gebleven.

1 Moldavië - Natalia Gordienko - Sugar

15. Duitsland - Jendrik - I Don't Feel Hate

Jendrik heeft zijn liedje nog niet eerder mogen doen voor het grote publiek. Net als gastland Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is Duitsland automatisch geplaatst voor de finale. In I Don't Feel Hate zingt hij dat hij nooit haat voelt, maar slechts medelijden heeft met mensen die dat wel doen.

1 Duitsland - Jendrik - I Don't Feel Hate

16. Finland - Blind Channel - Dark Side

Ieder jaar moet er iets totaal anders tussen zitten: in 2019 deed IJsland met een alternatieve band mee en dit keer is Finland met Blind Channel aan de beurt. De posthardcoreband wilde in 2016 ook al eens meedoen, maar kwam toen niet door de preselectie in eigen land. In 2021 is het ze met Dark Side wel gelukt.

1 Finland - Blind Channel - Dark Side

17. Bulgarije - Victoria - growing up is getting old

Victoria gaf de mensen iets te kiezen: ze bracht meerdere nummers uit die mogelijk mee zouden gaan naar het Songfestival. Toen imaginary friend en growing up is getting old overbleven, besloot de 23-jarige zangeres voor het laatstgenoemde nummer te gaan, omdat ze daar meer gevoel bij had. Op de foto die ze tijdens het optreden bij zich heeft is haar vader te zien, bij wie ALS is geconstateerd.

1 Bulgarije - VICTORIA - growing up is getting old

18. Litouwen - The Roop - Discotheque

Voor The Roop was het flink balen dat het Songfestival in 2020 niet doorging: met hun nummer On Fire werden ze getipt als potentiële winnaar en veel fans kenden het dansje al uit hun hoofd. Met Discotheque proberen ze datzelfde feestelijke gevoel vast te houden, inclusief dansje.

1 Litouwen - The Roop - Discoteque

19. Oekraïne - Go_A - Shum

De titel van de Oekraïense inzending betekent 'geluid' en dat is precies wat de band flink laat horen: de stem van zangeres Kateryna Pavlenko is opvallend en ook de beats onder Shum bevatten typisch Oekraïense invloeden. De band had in eerste instantie een veel langere versie van het nummer uitgebracht, maar de Songfestival-regels zijn keihard: een nummer mag niet meer dan drie minuten tellen.

1 Oekraïne - Go_A - ШУМ

20. Frankrijk - Barbara Pravi - Voilà

Barbara Pravi heeft weliswaar haar hele nummer nog niet in Ahoy mogen doen, maar wordt nu al getipt als winnares van het Songfestival. De zangeres heeft invloeden van Jacques Brel en Édith Piaf gebruikt voor haar nummer.

1 Frankrijk - Barbara Pravi - Voilà

21. Azerbeidzjan - Efendi - Mata Hari

Efendi verwijst in haar nieuwe nummer naar haar inzending van vorig jaar: Cleopatra. Dit keer koos ze er echter voor te zingen over Mata Hari, de Nederlandse exotische danseres die beschuldigd werd van spionage. Het nummer is in het Engels, maar de zangeres spreekt het zelf niet.

176 Azerbeidzjan - Efendi - Mata Hari

22. Noorwegen - Tix - Fallen Angel

Ook dit jaar ontbreken de enorme vleugels niet op het Songfestival-podium: zanger Tix heeft witte engelenvleugels omgedaan voor Fallen Angel. Met zijn enorme zonnebril, gouden kettingen en hoofdband lijkt Tix het Songfestival vooral als een stunt te zien. Toch ligt dat anders, want de zanger heeft in eigen land flink moeten strijden voor zijn kans om op het podium te staan: hij versloeg in de landelijke wedstrijd publiekslieveling KEiiNO, de band die in 2019 nog meedeed.

1 Noorwegen - TIX - Fallen Angel

23. Nederland - Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age

Het winnende land is automatisch geplaatst voor de finale bij de volgende deelname en dus had Jeangu Macrooy voor de finale nog niet voor het televisiepubliek gezongen. De zanger heeft wel eerder al even de sfeer in de zaal mogen proeven bij de repetities.

178 Dit is het nieuwe Songfestival-nummer van Jeangu Macrooy

24. Italië - Maneskin - Zitti e Buoni

Naast Frankrijk lijkt Italië nu de grootste kanshebber voor de winst. Maneskin doet iets totaal anders dan we gewend zijn op het Songfestival-podium: de groep brengt Italiaanse rock.

1 Italië - Måneskin - Zitti E Buoni

25. Zweden - Tusse - Voices

The Mamas keren niet voor een derde keer terug op het Songfestival-podium. De groep wist zich na deelname met John Lundvik in 2019 te plaatsen voor 2020 met hun nummer Move, maar in 2021 waren ze niet opgewassen tegen Tusse, die de landelijke wedstrijd won. Tusse zingt over het belang van naar elkaar luisteren.

194 Zweden - Tusse - Voices

26. San Marino - Senhit - Adrenalina

Het is niet de eerste keer dat Senhit meedoet aan het Songfestival, want tien jaar geleden probeerde ze het ook al eens. Maar het is voor de zangeres wel de eerste keer dat ze de finale heeft weten te bereiken. Of dat vooral te danken is aan het feit dat Flo Rida op haar nummer te horen is, valt over te twisten.