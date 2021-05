Puur gebaseerd op het aantal Spotify-streams zou Italië deze editie van het Eurovisie Songfestival met overtuiging moeten winnen. Zitti E Buoni van Maneskin heeft bijna twee keer zoveel streams binnen geharkt als Zweden, de nummer twee in de lijst. NU.nl bespreekt de betekenis van deze cijfers met Wilbert Mutsaers, hoofd van Muziek van Spotify in de Benelux.

"Als je kijkt naar de meeste streams, staat Italië inderdaad met vlag en wimpel bovenaan", beaamt Mutsaers. "Tegelijkertijd moeten we er wel bij zeggen dat de meeste van die streams uit Italië zelf komen, omdat het nummer daar al een grote hit is. Soms is dat een indicator voor succes over de grens, maar niet altijd."

Maneskin won het mateloos populaire Sanremo festival en mag daarom Italië vertegenwoordigen op het Songfestival. Die winst ging al gepaard met veel streams voor hun nummer. Zo had de Italiaanse Mahmood in 2019 voor en vlak na het festival ook de meest gestreamde inzending met Soldi. Hij eindigde tweede achter Duncan Laurence die door de bookmakers al maanden als gedoodverfde favoriet werd gezien.

Eenzelfde scenario was te zien in Zweden, waar Tusse de zes weken durende voorronde won die daar nog beter wordt bekeken dan het Eurovisie Songfestival. Daarbij komt dat Zweden, waar Spotify is opgericht, een grotere streamingmarkt heeft dan veel andere Europese landen.

1 Italië - Måneskin - Zitti E Buoni

Italië en Frankrijk scoren ook internationaal

Mutsaers kijkt ook naar hoe de liedjes het buiten de eigen landsgrenzen doen en merkt op dat de bijdragen uit Italië en Frankrijk (Voilà van Barbara Pravi), de te kloppen landen volgens de bookmakers, ook internationaal aanslaan.

"Italië staat in veel landen in de top tien van meest beluisterde Songfestival-inzendingen en hetzelfde geldt voor Frankrijk. En beide landen staan automatisch in de finale en we hebben dus nog niet het hele optreden van ze gezien. We konden eigenlijk voor deze week al zien dat deze liedjes het goed deden qua streaming en dat is toch wel een indicatie voor potentieel succes."

Europese landen met een minder grote Spotify-markt, zoals Griekenland (vertegenwoordigd door Stefania) en Cyprus (El Diablo van Elena Tsagrinou), doen het naar verhouding ook goed in de lijst. Hetzelfde geldt voor Gjon's Tears uit Zwitserland en Dadi og Gagnamagnid uit IJsland, die zich beiden plaatsten in de tweede halve finale. Zo was Mutsaers ook niet verbaasd dat Hooverphonic uit België de finale haalde, hoewel velen daar aan twijfelden.

'Streamingcijfers maken populariteit inzendingen zichtbaar'

Mutsaers merkt dat de inzage in streamingcijfers iets heeft veranderd aan de zichtbaarheid van de populariteit van Songfestival-inzendingen voorafgaand aan het festival. "Voorheen was het soms nog wat gokken in het wild dat de bookmakers deden, maar nu kun je sneller terugzien welke nummers iets teweegbrengen."

Hoewel er nu voor de uitzendingen al meer interesse is op Spotify voor de liedjes die deelnemen (zeker in Nederland als organiserend land), ziet Mutsaers ook dat de streamingaantallen pas echt door het dak gaan zodra de halve finales op televisie zijn. In Nederland nam het aantal streams met 167 procent toe. "Bij het ene nummer zag je dat sterker dan bij de ander, maar sommigen gingen zelfs met zo'n 300 à 400 procent toename over de kop."

Mutsaers benadrukt dat het optreden op het grote podium nog veel verandert. Zo verschuiven de lijsten van de bookmakers vaak nog flink zodra de repetities van start gaan en journalisten voor het eerst zien hoe de optredens live overkomen. Hij haalt het voorbeeld van The Common Linnets in 2014 aan, die namens Nederland tweede werden. "Dat nummer werd eerst gematigd ontvangen, maar zodra ze op het podium stonden, was die magie er."