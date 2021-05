Het Junior Eurovisie Songfestival vindt eind dit jaar plaats in Parijs, zo maakten de European Broadcasting Union (EBU) en France Télévisions donderdag bekend op een persconferentie in Rotterdam Ahoy.

Frankrijk won het evenement vorig jaar in Polen voor het eerst dankzij zangeres Valentina. Het land mag daarom de volgende editie organiseren.

Het is voor het eerst in meer dan veertig jaar dat er weer een Eurovisie-evenement plaatsvindt in Parijs. De laatste keer was in 1978, toen de finale van het Songfestival er gehouden werd.

De negentiende editie van het Junior Eurovisie Songfestival vindt plaats op 19 december.